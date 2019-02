Paks 2: nem lesz drágulás az "esetleges késedelmek" miatt, ígéri a miniszter

A képviselő aírásbeli kérdéssel fordult a Paksi Atomerőmű két túj blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszterhez. A miniszter válaszában hangsúlyozza, a Paks 2 projekt keretében felépítendő projekt keretében felépítendő atomerőművi blokkokra vonatkozóan Magyarország kulcsrakész és fix áras szerződést kötött. Az esetleges késedelmek nem befolyásolják a szerződésben rögzített fix árat - fogalmazott.Ha szigorúan az építkezés költségei nem is emelkednek az "esetleges késedelmek" hatására, az ahhoz kapcsolódó orosz hitellel kapcsolatban már nem feltétlen ez a helyzet. Ugyancsak Szél Bernadett kérdésére tavaly decemberben Süli János elárulta, az orosz fél által rendelkezésre tartott, de le nem hívott hitelösszeg után 0,25%-os rendelkezésre tartási díjat kell fizetni, ez 2016-ban 250 ezer, 2017-ben 762 500, míg 2018-ban 334 454 eurót jelentett. Vagyis összesen már több mint 1,3 millió eurót (mintegy 430 millió forintot) kifizetett Magyarország az orosz félnek csak azért, mert lehetővé teszi a hitel lehívását szükség esetére.A miniszter 2018 szeptemberében közölte, hogy a pénzügyi szerződés módosítása folyamatban van, majd idén januárban úgy fogalmazott, mivel a korábbi uniós vizsgálatok elhúzódtak, most folynak az egyeztetések az orosz-magyar hitelszerződés átütemezéséről. Amennyiben ez nem jönne össze, úgy vélhetően a magyar államnak milliárdokat kellene kifizetnie a csúszás miatt az orosz félnek. Süli a múlt hónapban azt is megerősítette, hogy a projekt előkészítése közel kétéves csúszásban van az eredeti tervhez képest. A két új blokkot eredetileg 2025-ben és 2026-ban adnák át, ám a csúszás miatt ennek esélyes egyre csökken, a 10 milliárd eurós orosz hitelt azonban a jelenlegi feltételek alapján 2026-tól akkor is törleszteni kell, ha a blokkok csak később készülnek el.Idén januári felmentését követően Aszódi Attila, a bővítésért felelős államtitkár is úgy nyilatkozott az Indexnek, hogy semmilyen olyan projektelemmel nem találkozott még, ami drágítaná a projektet az államközi szerződésben rögzített fix árhoz képest. A helyére kinevezett Kovács Pál azt mondta a múlt héten a Magyar Hírlapnak, hogy eleget tesznek a bíróság döntésének, amely másodfokon is Jávor Benedek európai parlamenti képviselőnek (Párbeszéd) adott igazat a Roszatom és a magyar kormány ellen a bővítés szerződéseinek nyilvánossága ügyében. A politikus szerint a döntéssel közelebb jutottunk ahhoz, hogy egyebek mellett nyilvánosságra kerüljön, milyen megállapodást kötött 2014. végén a paksi atomerőmű bővítéséről Magyarország és Oroszország, mennyibe kerülhet a szerződés felmondása a magyar kormány számára, milyen kártérítési igénnyel léphet fel az orosz fél, illetve milyen technológiai, pénzügyi és jogi konstrukciót hoztak létre az egész projekt körül.