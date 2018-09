Paks 2: nem találtak céget a hűtővízcsatorna kibővítésére

Az orosz közbeszerzési honlapon napokban közzétett közlemény szerint az egyik pályázó, a Főmterv nem tudta tartani a beadási határidőt, a másik, határidőn belül érkezett orosz ajánlat viszont nem teljesíti a speciális szakértőkre vonatkozó előírásokat, így el kellett utasítani. Azaz érvényes pályázat híján a közbeszerzés eredménytelenül zárult. A Roszatom leánycége augusztus végén írta ki a tenderfelhívást.A jelenlegi tervek szerint Paks 2 a jövőben Paks 1 meglevő, Dunából kivezetett hűtővízcsatornájából kapna hűtővizet. Annak kapacitása azonban nem elegendő a közel másfélszeresére növekvő vízigény kiszolgálására, ezért jelentős mértékben ki kéne bővíteni. A terv szerint a csatorna kapacitását Paks 1 folyamatos üzeme, azaz az üzemvízcsatorna folyamatos használata közben fogják duplájára növelni.Jávor Benedek, a döntést blogján ismertető EP-képviselő (Párbeszéd) szerint erősen aggasztó, hogy az egész építkezés nukleáris biztonság szempontjából egyik legkritikusabb lépésére, az üzemvízcsatorna működés közbeni kibővítésére nem tolonganak a megfelelő, hozzáértő pályázók. A közbeszerzések eredménytelensége nem csak az okozott késés miatt veszélyezteti a beruházást. Arra utal, hogy komoly piaci szereplők egyszerűen nem érdeklődnek a projekt iránt, és nehézséget okozhat a megfelelő felkészültségű cégek és szakemberek bevonása. Biztonsági aggályokat is felvet, hogy vajon a munkákra lesz-e minden szempontból megfelelő jelentkező - véli Jávor, aki szerint "a paksi bővítés haldoklása hónapok óta nyilvánvaló. Minden elképzelhető határidővel csúszásban vannak, összességében vagy 3 év késést gyűjtöttek be 4 év alatt; a finanszírozási szerződést a projektért felelős miniszter szerint is módosítani kell ; a miniszterelnök szerint a határidők már nem is érdeklik őket, annyira reménytelen a helyzet; és sorban érkeznek a hírek az eredménytelen közbeszerzésekről."Nyár végén az atomerőmű létesítéséhez és üzembe helyezéséhez kapcsolódó dokumentumok véleményezésére, illetve a személyzetképzéshez szükséges tananyagok szakmai felülvizsgálatára vonatkozó tenderek zárultak eredménytelenül. Ugyanakkor takarításra, őrző-védő szolgáltatásokra és fordításra sikerült érvényes közbeszerzéseket kiírni idén Pakson.