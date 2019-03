Paks 2: új részletek kerültek nyilvánosságra

A honlapon publikált dokumentumok alalpján ugyan a Magyarországnak az orosz fővállalkozóval, az Atomsztrojekszporttal (vagyis a Roszatom vállalatcsoport tagjával) kötött EPC szerződés jelentős része hozzáférhetővé vált a nyilvánosság számára, bizonyos, a közvélemény legnagyobb érdeklődésére számot tartó részletek továbbra is titokban maradhatnak.Az olyan amúgy is egyértelmű, nyilvánosságra hozott részleteken túl, mint a karbantartási és üzemeltetési feltételek, illetve hogy az orosz fővállalkozót kompenzációs kötelesség terheli, amennyiben például a tervezettnél kevesebb villamos energiát termelnek az új blokkok, továbbra sem publikus a részletes műszaki ajánlat, a határidőkre vonatkozó elemek vagy a fizetési feltételek, vagyis a szerződés legizgalmasabb részei.A megvalósítási megállapodások nyilvánosságra hozatalát Jábor Benedek európai parlamenti képviselő (Párbeszéd) kezdeményezte, és az első fokú döntést megerősítő bírósági döntés is neki kedvezett idén februárban. A politikus egyik fő célja a titkosítás feloldásával az volt, hogy kiderüljön, mennyibe kerülne a szerződés felmondása a magyar államnak, így az adófizetőknek: ez a fontos információ továbbra sem ismerhető meg.A dokumentumok rögzítik a két új blokk tervezett befejezésének dátumát is, ez 2024 és 2025 december 31., azonban önmagában az Európai Bizottsági állami támogatásra irányuló vizsgálata közel két éves csúszást okozott a projektnek, amihez a kiszivárgott értesülések alapján az engedélyeztetési folyamat döcögése is hozzájárulhatott.