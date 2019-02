Paksi Atomerőmű: kisebb eltéréseket találtak, intézkedési tervet dolgoztak ki

A nemzetközi követelményeket is magában foglaló jogszabályok előírásai alapján a felülvizsgálat kiterjedt a nukleáris létesítmény, annak rendszerei és rendszerelemei állapotában bekövetkező változások azonosítására és értékelésére, a telephely változásaira, a tudomány eredményeiből, nemzetközi gyakorlatból és a műszaki fejlődésből, továbbá a paraméterek monitorozásából következő új ismeretek, tények értékelésére. A műszaki területen túl az atomerőmű szakemberei áttekintették az adminisztratív és humán szakterületet is.A vizsgálat nemcsak pillanatnyi állapotot rögzített, hanem 10 évre vissza és részben előre is tekintett, kijelölve a következő 10 év meghatározó feladatait. A Paksi Atomerőmű 4 blokkja az elmúlt években külön eljárásban megkapta a további 20 évre szóló üzemeltetési engedélyt. A tízévente kötelező felülvizsgálat azért is fontos, mert ennek eredményétől függően a kiadott engedély korlátozható, súlyos esetben vissza is vonható. A nukleáris biztonságra hatással lévő, súlyos eltérést nem azonosítottak az OAH felügyelői - közölte a hivatal honlapján. A Paksi Atomerőmű szakemberei a felülvizsgálat során számos kisebb eltérést azonosítottak, melyekre intézkedési tervet dolgoztak ki.A hatósági felülvizsgálat az Időszakos Biztonsági Jelentésen kívül egy másik feladatcsoportot is áttekintett: a 2011-ben végrehajtott, a fukushimai balesetet követő Célzott Biztonsági Felülvizsgálat (Stressz-teszt) fennmaradó feladataira is kiterjedt az értékelés. A jelentést elfogadó hatósági határozatban az OAH fenntartotta a folyamatban lévő intézkedések végrehajtásának szükségességét.