Rekord után megpihent az olajár

A Brent azonnali jegyzése kedden délután minimális mértékű erősödéssel 69 dollár felett jár. Korábban a nap folyamán új 2019-es csúcsra emelkedett az árfolyam, megközelítve a 69,50 dolláros szintet.

A Brent jegyzése már közel jár a 200 napos mozgóátlaghoz, amennyiben pedig átlépi ezt a szintet, úgy újabb, technikai támogatást kaphat az emelkedés.Az emelkedést az újabb iráni szankciókkal kapcsolatos értesülés mellett az is támogatja, hogy az ugyancsak szankciókkal sújtott Venezuelában az áramszünetek miatt újabb zavarok léptek fel a termelésben, a piaci szereplők pedig további hasonló eseményektől tartanak.A két ország olajtermelésének további csökkenése tovább szűkítheti a globális olajpiaci kínálatot, amelyről nagyrészt a nem tervezett kiesés miatt máris több mint 30 százalékkal több olaj esett ki, mint amit az OPEC januártól érvényes kitermeléscsökkentési megállapodása célul tűzte ki, ezzel sokéves mélypontra került a szervezet termelése.A jelek szerint tehát a piacon a korábban 2019 első félévére valószínűsített kínálati szűkület valóban létrejött. Ezt támaszthatják alá a várhatóan a tartalékok zsugorodását jelző eheti tengerentúli adatok is, ahogyan az is, hogy a világgazdaság, és annak legnagyobb szereplői, az amerikai és a kínai gazdaság idei kilátásainak megítélése javulni látszik.A várakozások javulására utal az is, hogy a The Wall Street Journal szokásos havi konszenzusa szerint a 12 meghatározó tengerentúli befektetési bank emelte a 2019-re vonatkozó olajár-várakozását. Eszerint a februárban valószínűsített 67 dollár helyett már 68 dolláros átlagos Brent-árfolyamot várnak az idei évre.