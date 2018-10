Rekordott hozott az olaj drágulása a BP-nek

A legfontosabb sarokszámok

A harmadik negyedben a BP nettó eredménye ötéves csúcsra, 3,8 milliárd dollár fölé emelkedett, jelentősen meghaladva a Reuters 2,85 milliárd dolláros elemzői prognózisát.

Az eredmény több mint kétszerese az egy évvel korábbi 1,86 milliárd, és az előző negyedéves 2,85 milliárd dolláros profitnak.

A 10,25 centes részvényenkénti osztalék 2,5 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit.

A társaság olaj- és gáztermelése az év első kilenc hónapjában napi 2,5 millió hordóra bővült, és várhatóan tovább emelkedhet a BHP Billiton amerikai palaolaj és -gáz üzletágának akvizícióját követően.

A BP árbevétele négyéves csúcsra, 80 milliárd dollár fölé emelkedett, jelentős részben az olaj drágulásának köszönhetően.

Ami a legizgalmasabb

Hogy reagált az árfolyam?

Az elemzői várakozásokat meghaladó, sokéves rekordot jelentő profit és a többi eredmény a menedzsment kommentje szerint arra utal, hogy a társaság minden jelentős területen jól működik. A főbb eredmények javulása jelentős részben az olajárak emelkedésének köszönhető, de Bob Dudley vezérigazgató szerint a javuló eredmények a biztonságos és megbízható működésre összpontosító stratégiájukat is igazolják.A kilátásokat a BHP 10,5 milliárd dolláros, október 31-én záruló akvizíciója is javítja. A társaság az elmúlt évben kilenc nagy olaj- és gázmezőt állított termelésbe, amelyek összességében 900 ezer hordó olajegyenértékkel (nagyrészt földgáz) növelhetik a kitermelését 2021-ig. Az ügyletet a társaság teljes mértékben saját tőkéből finanszírozza, szemben a korábbi tervekkel, amelyek szerint 50 százalékban részvénykibocsátásból finanszírozta volna. Ez jelentősen egyszerűsíti a tranzakciót Brian Gilvary pénzügyi igazgató szerint.A társaság részvényárfolyama a negyedéves eredmények megjelenését követően lendületesen, közel 4 százalékkal erősödik kedd délelőtt, zömmel a várakozásokat masszívan meghaladó profit hatására, de az árfolyam így is elmarad a szeptember közepén elért idei rekordjától, ami egyben 2010 óta nem látott csúcsot is jelöl.