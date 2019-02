Sokallod a dízel árát a benzinéhez képest? Könnyen lehet, hogy ez csak a kezdet

A Mol az elmúlt 6 év leggyengébb januári finomítói marzsáról adott számot a napokban: a januári 2,2 dollár/hordó marzshoz hasonló gyenge számot utoljára 2013-ban produkált az olajipari társaság. A finomítói marzsok az egész régióban gyengülnek, aminek fő oka az összeomló benzin árrések; gyakorlatilag ma egy hordó benzin olcsóbb, mint egy hordó nyersolaj - mutatott rá Pletser Tamás, az Erste olaj és gázpiaci elemzője blogjában . Közben az alacsony kéntartalmú gázolaj és a magas kéntartalmú fűtőolaj esetében nem tapasztalható ilyen drasztikus változás; a dízel árrése az elmúlt 3-4 évben egy növekvő trendet mutat.Az elemző várakozásai szerint a finomítói marzsok javulni fognak az év vége felé, főleg a masszív dízel kereslet és növekvő árrések miatt, viszont a benzin kálváriája folytatódni fog. Erre utal, hogy a benzinkereslet bővülése látványosan lelassult az Egyesült Államokban, ami a világ benzinkeresletének közel 35%-át adja. Több dízelt a finomítók csak úgy tudnak előállítani, ha a benzin kínálata is nő, legalább is rövidtávon, ha technológiai beruházások nem történnek a szektorban. Ráadásul a világ olajkínálata is a könnyebb kőolajok felé mozdult el. Ilyen marzsok mellett előfordulhat, hogy a nehéz, dízelben gazdag kőolajak fognak prémiummal forogni a jövőben a könnyű olajokkal szemben. Könnyen elképzelhető, hogy ezen hatások eredőjeként a magyar kutakon is 60-80 forintos literenkénti árkülönbséget látunk a kiskereskedelmi árakban a benzin és a dízel között egy év múlva - prognosztizálja.