Száguldani kezdtek az olajárak

A G20-as csúcstalálkozón Donald Trump beleegyezett abba, hogy az új, 25 százalékos vámtarifák bevezetését 90 napra felfüggesztik a mintegy 200 milliárd dollárnyi kínai árura. Így az Egyesült Államok január elsejétől nem emeli meg a 200 milliárd dollárnyi kínai termék 10 százalékos importvámját 25 százalékra, míg Donald Trump szerint Kína lecsökkenti az Egyesült Államokból Kínába érkező gépjárművek 40 százalékos importvámját. A páros mindemellett további tárgyalásokat folytat a meglévő viták megoldására, mindez pedig a világgazdaság kilátásain keresztül a globális olajpiaci keresletre vonatkozó várakozásokat is emeli.Az is az árak emelkedése felé hat, hogy a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) hamarosan az olajkitermelés érdemi visszafogásáról dönthet, nagyrészt éppen az október eleje óta mintegy harmadukkal csökkenő árakat megtámasztandó. A tagországok és Oroszország képviselői december 6-án gyűlnek össze Bécsben, az elemzői prognózisok szerint pedig napi 1-1,4 millió hordóval vágják vissza összességében a termelést az októberi, 2016 decembere óta legmagasabb szintről. Az OPEC-cel kapcsolatos hír, hogy Katar kilép a szervezetből, mert inkább a cseppfolyósított földgáz (LNG) iparágra kíván fókuszálni. Az ország napi 600 ezer hordós termelése az egyik legkisebb a szervezeten belül, ugyanakkor a világ legnagyobb LNG-exportőre.Az amerikai nyersolaj drágulását az a hír is támogatta, miszerint Kanadában Alberta tartomány példátlan intézkedése keretében mintegy 325 ezer hordóval csökkentik a napi kitermelést, így igyekezve kezelni a szállítási kapacitás szűkösségét és az ennek hatására látható tartaléképítést.A hírek által támogatva az olajárak lendületes emelkedésnek indultak, az árfolyamok hétfőn délelőtt 5 százalék körüli pluszban állnak.

Az emelkedés ellen hat ugyanakkor, hogy az Egyesült Államokban új csúcsra, napi 11,5 millió hordóra emelkedett a kitermelés, a várakozások zöme pedig 2019-ben további növekedést valószínűsít. Közben az orosz kitermelés novemberben napi 11,37 millió hordóra mérséklődött az októberi, posztszovjet rekordnak számító 11,41 millió hordóról - erősítette meg az orosz energiaügyi minisztérium hétvégén.