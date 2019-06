Szemétégetőkkel és szelektív hulladékgyűjtéssel csökkentené a kormány a magyarok szeméthegyét

A hulladék csökkentésének lehetőségei között a miniszter kitért egyebek mellett a keletkező háztartási hulladék szétválogatására.Ezen a területen még sok a tennivaló, vannak technikai feltételei, illetve tudatosítani is kell az emberekben, hogy a hulladék erőforrás és nem szemét - fogalmazott.Kiemelte azt is, hogy a hulladék anyagában történő hasznosításának gazdasági háttere még nem túl erős Magyarországon, de kialakulóban van, jelentős fejlesztések indultak.Palkovics László hangsúlyozta annak fontosságát is, hogy a közvetlenül nem hasznosítható hulladékok is a lehető legkisebb arányban kerüljenek lerakókba; van egy része ennek a hulladéknak, amelyet energetikailag lehet hasznosítani - tette hozzá.Utóbbi kijelentés értelmezésünk szerint szemétégetőket és más energiatermelő megoldásokat fedhet.