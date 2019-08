Texasban 40 000%-kal ugrott a villamosenergia ára

Texasban 15 dollárról hirtelen 9 000 dollárra ugrott egy megawattóra villamosenergia ára, miután a gyenge szélenergiatermelés és a leállított szénerőművek miatt áramszünet borította el a régiót.Júniusban Németország is éppen elkerült három nagyobb áramszünetet, és napon belül óriási ingadozás volt megfigyelhető az áramárakban. Az egyik pillanatban még abnormálisan magas árakat hirtelen negatív árak követték, ahogy a megújuló szél és napenergia termelések váratlanul visszaálltak a rendszerbe.Augusztus 9-én az Egyesült Királyságban több mint egymillió otthon borult sörtétbe, mivel egy hatalmas szélturbinapark épp nem termelt áramot.Érdemes tanulni a fentebbi esetekből, ugyanis a világon jól megfigyelhető tendencia, hogy az államok a megújuló energiaforrásokra térnek át a fosszilis és atomenergiáról, azonban termelésük kiszámíthatatlansága okán hatalmas ingadozások jöhetnek létre az elektromos rendszerekben.Még a kaliforniaiak véleménye is az, hogy a biztonság kedvéért meg kell tartani néhány fosszilis erőművet a rendszerben, ugyanis nagyon jól tudnak jönni, ha éppen a megújuló termelések kiesnek valamilyen oknál fogva. Kalifornia a tervek szerint 2045-re teljesen zöld lesz, 100%-ig megújuló energiaforrásból fogja fedezni energiaszükségletét.Németország legkésőbb 2023-ra be szeretné zárni az összes fosszilis és nukleáris erőművét, mely szakértők szerint a biztonságos és megfizethető ellátást kockáztathatja. Másodsorban Németország erősen kiszolgáltatottá válhat a villamosenergia importnak, amennyiben kiesne a megújuló termelés.A történethez hozzá kell tenni, hogy az előbb emlegetett Texasban - ahol Amerika legtöbb szélerőműve található - a legolcsóbb a villamosenergia előállítási költsége. A világ nagyrészén jelenleg már a megújuló energiatermelés biztosítja a legolcsóbb villamosenergiaellátást.