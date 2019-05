Tizenhárom szélturbinával erősített az Alteo

A támogatásmentesen is nyereséges megújulóenergia-termelés hazai lehetőségéről, illetve az Alteo terveiről első kézből tájékozódhatnak Ifj. Chikán Attilától a Portfolio Clean Energy & Disruptive Trends Summit 2019 című, június 4-i konferencia résztvevői. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

A céltársaság egy 13 toronyból álló 25 MW-os villamos teljesítményű szélerőműparkot tulajdonol és üzemeltet Bőny község térségében, amely a termelt villamos energiát a Kötelező Átvételi Rendszerben (úgynevezett KÁT) értékesíti. Az akvizíciónak köszönhetően, a fejlesztés alatt lévő naperőművi beruházásokkal együtt, az Alteo megújuló portfóliójának mérete meghaladja az 55 MW-ot, és az ~50 MW-os földgáz erőművi kapacitással összeadva a társaság villamos energiatermelő kapacitása meg fogja haladni a 105 MW-ot, amely nagyságrendi ugrást jelent a társaság életében.Az akvizíció szorosan illeszkedik az Alteo stratégiájába, amelyben cél a megújuló és a magas hatásfokú földgáz alapú erőművek tulajdonlása és működtetése, továbbá, hogy kihasználásra kerüljenek a különböző energiatermelési típusok egyidejű üzemeltetésében rejlő szinergiák.A szóban forgó szélenergia befektetés önmagában olyan nagyságrendet képvisel, amely már számottevően túlnő az Alteo 2016-os nyilvános részvénykibocsátása során megfogalmazott 10-15 milliárd közötti befektetési célon - mondta el Ifj. Chikán Attila, a vállalat vezérigazgatója a Portfolio-nak május elején adott interjúban. A tizenhárom szélerőmű termelése ma még kötelező átvétel alá esik, de mivel a szélturbinák élettartama jelentősen meghaladja a támogatott átvételi időszakét, lesz egy olyan időszak is, amikor támogatás nélkül kell majd üzemelniük. Nekünk pedig határozott elképzelésünk van arra, hogy hogyan tudnánk jól működtetni a szélerőműveket a kötelező átvételi időszakon túl is - fogalmazott. A támogatási időszakból kikerülő megújulós erőművek sorsa, további hatékony működésük biztosítása, ezáltal ezen erőművek megtartása a magyar energiamixben nemzetstratégiai jelentőségű ügy. Ez egy olyan, hosszú távú befektetés a részünkről, amihez tőkét is vontunk be, és ami jól jelzi a jövőnket, illetve az Alteo által kijelölt irányokat - közölte a vezérigazgató az interjúban , akinek elmondása szerint a szélerőműpark egy nagyságrenddel növeli meg az Alteo EBITDA-ját mind KÁT alatt és remélhetőleg KÁT után is.A tranzakció bejelentése, április 5. óta az Alteo-részvény árfolyama mintegy 8 százalékkal emelkedett, kedden késő délután pedig 770 forint körül stagnál.

A tranzakcióhoz kapcsolódóan, a Sunteo Kft. a vételár egy részét halasztott kifizetéssel teljesíti, amely nem érinti a céltársaság üzletrészének Sunteo Kft.-re történő átszállását - közölte az Alteo a Budapesti Értéktőzsde honlapján. Ezen kifizetés teljesítésének biztosítása céljából a társaság 700 millió forint értékben váltót bocsátott ki a Raiffeisen Energiaszolgáltató Kft., mint jogosított fél javára, amelyet május 28-án részére átadott. A váltó esedékessége 2020. január 10.