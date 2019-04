Úgy fest, Magyarország egyelőre lemondhat a román gázról

Jelenleg igencsak bizonytalan a jókora új fekete-tengeri gázlelőhelyek kitermelése, miután a román kormány az előző héten megerősítette a még decemberben rendkívüli rendeletben bejelentett intézkedések többségét. A szóban forgó mezők fejlesztésére engedélyt kapott OMV Petrom és az Exxon Mobil szerint a projekt alapvető feltételei továbbra sem állnak fenn, míg a Black Sea Oil & Gas figyelmeztetett, nem csak a fekete-tengeri projekt lehetetlenülhet el a változások hatására.Az intézkedések közül a befektetők számára a helyi termelőkre és termelésre kivetett hatósági árplafon, valamint a minden energiacéget érintő 2 százalékos forgalmi adó lehet a legfájdalmasabb. Az Európai Bizottság figyelmeztette az országot márciusban, az export visszafogása és a szabályozott árak ellentétesek lehetnek az EU szabályaival is, és Brüsszel vizsgálatot is indíthat az ügyben.A bukaresti kormány az utolsó pillanatban bizonyos engedményeket tett a korábbi terveihez képest, így az árszabályozást az ipari fogyasztók irányába feloldotta. Ezáltal a termelőknek a kitermelésük mintegy harmadát kell rögzített áron értékesíteniük háztartások és távfűtő művek számára, nem pedig több mint felét, mint ahogyan a korábbi tervek előirányozták. A könnyítések azonban nem engesztelték ki a projektfejlesztő társaságokat, amelyek az adóterhek és az új exportkorlátozások mellett immár a kiszámíthatóság és a jogbiztonság miatt is aggódnak, ezért egyelőre kivárnak. Az országban idén és jövőre választásokat tartanak.Az ország így már a fekete-tengeri offshore gázprojektek késleltetését kockáztatja, a helyzetnek pedig egyetlen nagy nyertese lehet, mégpedig Oroszország, illetve a Gazprom amelynek az Ukrajnát 2020-22-től elkerülő új gázvezetékei már előrehaladott állapotban vannak.A fekete-tengeri becsült román gázkészlet 200 milliárd köbméter, és ez a mennyiség ugyan a németországi fogyasztást mindössze körülbelül két évig elégíthetné ki, a román, bolgár, szerb, magyar és moldáv fogyasztást hat évig fedezhetné, vagyis képes megtörni a Gazprom régiós domináns pozícióját, legalább is átmenetileg. A kitermelés után a román kormány a Deloitte becslése szerint 2040-ig mintegy 26 milliárd dollár bevételre számíthat, már amennyiben az valóban megindul a közeljövőben, ami jelenleg egyáltalán nem tűnik biztosnak.A fekete-tengeri földgáz megvásárlásában Magyarország is érdekelt, miután magyar vállalatok kötötték le a földgáz Ausztria felé szállítása céljából épülő BRUA (Bulgária-Románia-Magyarország-Ausztria) gázfolyosó teljes, évi 4,4 milliárd köbméteres szállítási kapacitását. Ez Romániában heves kritikákat váltott ki, amelyeket nem ritkán erős magyarellenesség jellemez. A diplomáciai villongásoktól sem mentes, az erdélyi magyar nyelvű sajtóban magyar-román gázháborúnak is nevezett ügyben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a beruházás megvalósulása érdekében nemzetközi nyomást tartott szükségesnek, február elején pedig az Egyesült Államok közbenjárását kérte az ügyben.