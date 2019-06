Új gázszerződéseket kötött az oroszokkal a kormány

A miniszter elmondta, hogy szeptember végére kétmilliárd köbméter gáz érkezik a magyar gáztározókba. Parafálták azt a megállapodást is, amelynek keretében újabb kétmilliárd köbméternyi gáz a jövő évben Ausztrián keresztül érkezik majd Oroszországból Magyarországra.Oroszország és Ukrajna között még mindig nincs a jövő évre érvényes tranzitmegállapodás a gázszállításokra. Magyarországnak ezért biztosítania kell, hogy az elvileg Ukrajnán keresztül jövő gázmennyiség még az idén beérkezzen a magyar gáztározókba - mondta a miniszter. Magyarország gázellátása Oroszország irányából biztosított, ezt a mai megállapodások garantálják - jelentette ki a tárcavezető, miután találkozott Szergej Lavrov orosz külügy- és Gyenyisz Manturov ipari miniszterrel.Azt látjuk, hogy a nagy nyugat-európai országok dinamikusan bővítik az Oroszországgal folytatott gazdasági, kereskedelmi befektetési együttműködéseiket. Mi még ennél az ütemnél nem tartunk, de a mai napon kötött megállapodások ismét előrelépést jelentenek a magyar energiaellátás és a magyar külgazdasági teljesítmény fokozása szempontjából - fogalmazott a miniszter, aki azt is közölte, hogy mostantól már a 2021-es évről és az azt követő időszak gázellátásáról fog tárgyalni.Szijjártó Péter tárgyalt Alekszandr Novak energiaügyi miniszterrel, és a nap folyamán megbeszélést folytat még Alekszej Millerrel, a Gazprom vezérigazgatójával is.