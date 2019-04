Utasították Magyarországot, visszakoznia kell az osztrák-magyar gázvitában

Mi az a BRUA? Az EU által szorgalmazott eredeti formájában a BRUA Bulgáriából az ausztriai Baumgartenig vezette volna, és már meglévő, illetve újonnan építendő vezetékszakaszokkal biztosított volna alternatív ellátást és új útvonalat, amely segítette volna a régiót az orosz gáztól való függetlenedésben. Az FGSZ módosított tervei szerint a gázt, illetve annak egy részét Magyarország Szlovákia, Ukrajna, Szerbia vagy Horvátország felé exportálná tovább, Ausztriába pedig praktikusan Szlovákia felől érkezhetne az energiahordozó. A BRUA kapacitása eleinte 1,75, 2022-től 4,4 milliárd köbméter lenne évente. A szlovák-magyar interkonnektor kapacitása 1,75 milliárd köbméter/év, az ukrán határösszeköttetésé 6,1 milliárd köbméter/év, a szerb interkonnektor 4,81, míg a horvát 2,62 milliárd köbméteres éves kapacitással rendelkezik. A román-magyar interkonnektor jelenlegi, 4,4 milliárd köbméter/éves kapacitását 5,26 milliárd köbméterre bővítenék.

Úgy tűnik, Budapestnek mégsem sikerül megváltoztatnia a gázvezeték eredetileg tervezett útvonalát. Az uniós Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) ugyanis felszólította Magyarországot, hogy írjon ki új igényfelmérő eljárást a vezeték magyar-osztrák határkeresztező kapacitásra - értesült a hírügynökség. Az ACER utasítása nyomást helyez Magyarországra azért, hogy vesse el tervét a BRUA gázvezeték Szlovákia felé való eltérítésére, ezáltal állítsa helyre a projekt eredetileg tervezett ausztriai útvonalát.Amint arról korábban beszámoltunk , 2017 nyarán a magyar átviteli rendszerirányító, az FGSZ Földgázszállító Zrt. közölte, hogy az eredeti tervekkel szemben nem tart a földgázszállító vezetékek összekötését célzó, úgynevezett open season kapacitás értékesítési eljárást a vezeték magyar-osztrák szakaszára, mivel szerinte a vezeték egyetlen gazdaságilag életképes része a létező román-magyar interkonnektor. Az open season eljárás keretében az érdeklődők még a tényleges beruházás megkezdése előtt megvásárolhatják a szállítóvezeték kapacitás használati jogát.Mindez gyakorlatilag azt jelentené, hogy ez eredetileg tervezetthez képest Ausztriába már nem, vagy csak jóval kisebb mennyiségű gáz jutna el a vezetékbe táplálni tervezett fekete-tengeri és kaszpi térségből származó földgáz. Ez azért is érdekes fejlemény, mert a megvalósítást célzó román-magyar-osztrák (ROHUAT) projektet jelentős részben Ausztria koordinálta. A lépés természetesen kiváltotta Ausztria, illetve a fekete-tengeri gáztermelésben érdekelt OMV Petrom ellenkezését, és miután az osztrák E-Control és a magyar MEKH felügyeleti szervezetek nem tudtak megállapodni a két ország gázpiacait összekötő mosonmagyaróvári interkonnektor járulékos kapacitáscélját illetően, az ACER novemberben gyakorlatilag átvette az ügyet.A projekt megvalósítását mindemellett más veszélyek is fenyegetik. A gázvezetékbe táplálni tervezett fekete-tengeri gáz kitermelését bizonytalanná tette a romániai szabályozási környezet kedvezőtlen változása , emellett egyre erősebbek azok a hangok is, melyek szerint az EU-nak nem kellene a klímaváltozásban alapvető szerepet játszó fosszilis energiaforrások felhasználását támogató projekteket finanszíroznia. A BRUA romániai vezetékszakaszának megépítését az unió a költségek több mint harmadával, közel 180 millió euróval támogatja.