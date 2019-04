Üzemkész a világ első úszó atomerőműve

A nukleáris energia jövőjéről a Portfolio Clean Energy & Disruptive Trends Summit 2019 című, június 4-i konferenciáján is szó lesz. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

Az Akagyemik Lomonoszov

Az úszó atomerőmű a világ első kis teljesítményű mobil atomerőművi projektje keretében készült el. Az úszó atomerőmű az északi és távol-keleti területeken működik majd, és célja hogy energiával lássa el a távoli iparvállalatokat, a kikötőkben, illetve biztosítsa a nyílt tengeren lévő olaj- és gázplatformok energiaellátását. Az úszó atomerőműbe két KLT-40C típusú reaktort építettek be, amelyek 70 MW villamos energiát és 300 MW hőenergiát képesek előállítani normál üzemmódban, ami egy hozzávetőleg százezer lakosú város energiaellátását képes biztosítani. A blokkok sziget üzemmódban is üzemelhetnek, és alkalmassá tehetők a tengervíz sótalanítására is.



A Roszatom dolgozik az úszó atomerőművek második generációján is, amelyet optimalizált úszó atomerőműveknek neveztek el (angol nevén Optimized Floating Power Units, OFPUs), ezek két RITM-200M reaktorral lesznek felszerelve, egyenként 50 MW kapacitással.

A társaság közlése alapján az atomerőművel elvégzett tesztsorozat megerősítette, hogy a fő- és segédberendezések, valamint az automatikus folyamatvezérlő rendszerek stabilan működnek és készen állnak az üzembe helyezésre, így várhatóan megkapja a hatóságoktól az átvételi tanúsítványt, majd júliusban a működési engedélyt.Az úszó atomerőművet várhatóan 2019 nyarán vontatják majd Pevekbe, a Csukcsföldi autonóm körzetbe, ahol a bilibinói atomerőművet és a csaunszki szénerőművet váltja majd fel. A tervek szerint 2019 decemberében csatlakozik rá a villamosenergia-hálózatra.A tervek szerint az év végéig Pevekben befejeződnek az úszó atomerőmű a part menti infrastruktúrához szükséges építési munkái, a hidraulikus építmények és egyéb épületek kivitelezése, valamint a villamos energia a helyi hálózatba és a város fűtési hálózatába való kapcsolását biztosító infrastruktúrának a kiépítése.A projekt, illetve az úszó atomerőmű korábban zöld szervezetek aggályait váltotta ki, a Roszatom szerint viszont az úszó atomerőmű teljes mértékben megfelel a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség biztonsági követelményeinek, képes ellenállni a cunaminak vagy egyéb természeti katasztrófáknak, így nem jelent veszélyt a környezetre.