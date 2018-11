Változásra lenne szükség a szociális tűzifa támogatások elosztásánál

Székely László 2013-ban már foglalkozott a szociálisan rászorulók részére juttatandó tűzifa elosztásának gyakorlatával, de a folyamatosan érkező újabb beadványok nyomán átfogó utóvizsgálatot indított, amelynek során a szabályozás és az önkormányzati gyakorlat több visszásságát is feltárta. A panaszosok az esetek nagy többségében azt kifogásolták, hogy kimaradtak a télitüzelő-támogatásból, illetve nem kapták meg a számukra támogatásként megítélt mennyiségű vagy minőségű téli tűzifát. Több panaszos esett el a támogatástól azért, mert kimerült a tűzifára fordítható költségvetési keret. Mások azért nem jutottak hozzá a támogatáshoz, mert a háztartásuk összjövedelme a helybéli rászorulók jövedelméhez képest magasabb volt, és csak az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők számára volt elégséges a téli tüzelő.Meg kell teremteni azokat a finanszírozási eszközöket, amelyekkel a hátrányos helyzetű önkormányzatok meg tudnak felelni törvényi feladataiknak és a rászorulók valós, a téli fűtést lehetővé tevő igényeinek - hangsúlyozta az alapvető jogok biztosa. Az ombudsman ajánlásai között a központi tűzifatámogatás-elosztásra olyan eljárási szabályokat javasolt, amelyek lehetővé teszik a támogatottaknak, hogy a tűzifa átvételekor a faanyag mennyiségét, minőségét, illetve nedvességtartalmát ellenőrizhessék.Székely László alapjogi biztos a területen érintett szaktárcák vezetőit felkérte, gondoskodjanak arról, hogy a piaci fogyasztókkal azonos jogosultságokat biztosítsanak a támogatásban részesülő minden embernek. A biztos szerint aggályos az a megoldás is, amely szerint a szociális célú tűzifa-támogatás a jogosultaknak csak arra a körére korlátozódik, amely az önkormányzat helyben megszabott feltételeinek megfelel, míg a rezsitörvény minden háztartás számára feltétel nélkül biztosít hozzájárulást a téli fűtés díjának mérséklésére.A biztos szerint a vékony tűzifa gyűjtésének lehetőségéről a rászorulók nem értesülnek átfogóan, ezért kezdeményezte, hogy az erdészetek és az önkormányzatok közötti együttműködés jogszabályi kereteit úgy alakítsák ki, hogy a vékony tűzifa gyűjtésének szabályai a szociálisan rászoruló személyek lakásfenntartással kapcsolatos terheinek mérséklését is szolgálják.