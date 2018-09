Változtak a távhő-értékesítői díjak

Egységes lehet a vízdíj Cél a szolgáltatási centralizáció, továbbá az állami szerepvállalás erősítése a teljesen energetikai vertikumban, azaz a villamos energia, a földgáz valamint a távhő szolgáltatás terén is kiemelt cél - Cél a szolgáltatási centralizáció, továbbá az állami szerepvállalás erősítése a teljesen energetikai vertikumban, azaz a villamos energia, a földgáz valamint a távhő szolgáltatás terén is kiemelt cél - mondta Bártfai-Mager Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter az Állami Számvevőszék Jó gyakorlatok "Fókuszban: az állami vállalatok" című konferenciáján. A vízi közmű szolgáltatások kapcsán kiemelte, hogy a cél az, hogy az ország teljes területén egységes áron lehessen vízhez jutni.

A Magyar Közlönyben megjelent, az innovációért és technológiáért felelős miniszter rendelete szerint módosultak egyes energetikai árszabályozási tárgyú miniszteri rendeletek. A korábbi NFM rendelet módosítása értelmében a szolgáltatónak fizetendő értékesítői díjak nem ritkán jelentős mértékben emelkedtek. Például a kelenföldi, a kispesti és az újpesti erőművek számára a szolgáltatók által fizetendő havi értékesítői alapdíj 30-70 millió forinttal emelkedett, míg az értékesítői hődíj a valamivel több mint 2100 forint/gigajoule szintről 2900 forint fölé nőtt.Ugyanakkor nem egy esetben a díjak csökkentek, így például az MVM észak-budai fűtőerőműjének havi értékesítői alapdíja 133 millióról 130 millió forintra mérséklődik, a Veolia pedig az eddigi havi mintegy 164 millió forint helyett 157 millió forintos díjra számíthat a Debreceni Hőszolgáltató részéről. Az értékesítői hődíj azonban ezekben az esetekben is nőtt, előbbinél 2251 forintról 3131 forintra, utóbbinál 2232 forintról 3066 forintra (/GJ).A rendelet nem egy esetben a távhőszolgáltatók havi fix, és a lakosságnak nyújtott távhő utáni fajlagos támogatási mértékeket is módosítja. Például a Budapesti Távhőszolgáltató fix összegű havi támogatása 514 millió forintról 674 millióra emelkedik, míg a fajlagos támogatási igény negatívról 664 forint/gigajoule-ra nőtt.A változások a nagyrészt földgáz alapon termelő erőművek költségeinek emelkedésével, a gáz árának emelkedésével függenek össze.A rendelet a Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége tekintetében is változást hoz az idei utolsó negyedévre. Ezek szerint a (nem tárolókból származó) földgázforrás ára az előző negyedévi 5,078 forint/kWh-ról 5,651forintra emelkedett. Ugyanekkor a hazai termelésű földgáz legmagasabb hatósági ára az előző negyedévhez képest változatlanul 3,222 forint/kWh maradt.