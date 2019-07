Várakozások feletti eredmények az OMV-től

A készlethatásoktól és egyedi tételektől tisztított működési eredmény (CCS EBIT) így 1,047 milliárd euró lett, míg a 16 elemzőből álló konszenzus csupán 966 millió eurót várt. A várakozáson felüli eredmény főleg a jól diverzifikált Upstream portfoliónak volt köszönhető, melyben az orosz gáztól kezdve két Abu Dhabiban levő olajmezőn keresztül a norvég gázmezőig sok eszköz megtalálható.

Bevétel soron közel 6%-os növekedést sikerült a társaságnak produkálnia.

Upstream

Downstream

A jó szénhidrogénkihozatali szint ellenére 2019 egészét tekintve mérsékelte a kitermelési előrejelzését a társaság. Korábban átlagosan napi 500 000 hordó olajegyenértékes kihozatalát tervezte az idei évben, most viszont a menedzsment szerint nem jelentősen, de alulmaradhatnak a korábbi projekcióhoz képest. A második negyedévben napi átlagban 490 000 hordós kitermelési szintet sikerült elérni, mely éves alapon 17%-os emelkedésnek felel meg.A líbiai El Sharara mezővel problémák voltak idén, ugyanis a helyi erők bezáratták még decemberben Líbia legnagyobb olajmezőjét. Még idén júliusban is állt a termelés, miután egy ismeretlen csoport elzárta a vezetéket. Átlagosan a mező 35 000 hordó olajat termelhet naponta az év hátralevő részében.Az Upstream portfolió termelési költsége igen alacsony szintet tett ki, hordóegyenértékesenként csupán 6,9 dollárt, mely éves szinten 9%-os csökkenésnek felel meg.A Downstream üzletágat tekintve az OMV marzsa hordónként 3,2 dollárra esett, mely éves szinten 39%-os csökkenés. Azonban a petrolkémiai árrés 16%-kal növekedett a tavalyi értékhez képest. Az OMV is profitált a Barátság kőolajvezeték klórszennyeződéséből, miután emiatt finomítók estek ki Dél-Németországban. A kiskereskedelmi üzletág (a Molnál fogyasztói szolgáltatások szegmens) remek teljesítménye már jóformán papírforma.A Molnak is jó hír lehet, hogy az OMV menedzsmentje felfele módosította a 2019-es petrolkémiai árrésre vonatkozó becslését.A vártnál kedvezőbb eredmények publikálása után az osztrák olajtársaság papírjai 3% körüli pluszban tartózkodnak, míg idén már 17%-ot menetelt a papír. A kereskedési időben megjelent sajtóközleménynek, miszerint az OMV lezárta az Abu Dhabi nemzeti olajtársaságba szóló bevásárlását, nem volt jelentős árfolyambefolyásoló hatása. A tranzakcióról a részletek itt találhatóak.