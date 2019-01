Végleg betehet a Brexit az atomerőmű-építésnek

A Hitachi a projekt pénzügyi támogatásának növelésére sürgette a brit kormányt a befektetők megnyugtatására, azonban a Brexit-ügy értesülések szerint erősen korlátozta a kabinet kapacitását a terv kidolgozására.

A lépést azt követően jelentték be, hogy a japán vállalatcsoport Horizon Nuclear Power nevű brit projektcégének nem sikerült magánbefektetőket bevonnia a walesi Angleseyben tervezett, a teljes brit áramigény körülbelül 6 százalékát fedezni képes új Wylfa Newydd atomerőmű építésébe. A társaság közleményében nem részletezte a döntés hátterét, a gazdasági szempont említésével azonban valószínűleg a brit kormány késlekedő pénzügyi támogatására utaltak.A szükséges tőkét a Hitachi, japán befektetők, valamint a brit kormány biztosította volna egyenlő részben, azonban a leírások miatt a Horizon eszközértéke gyakorlatilag nullára esett. A Hitachi még 2012-ben akvirálta a Horizont közel 700 millió fontért (1,12 milliárd dollárért) az E.On-tól, miután a 2011-es fukusimai katasztrófát követően a német kormány a nukleáris energiával történő szakítás mellett döntött.A mostani fejlemények egy trend részének is tekinthetők, amennyiben tavaly a Toshiba amerikai reaktorépítő egysége, a Westinghouse csődje után kénytelenül leépítette brit NuGen projektjét, amelyet a japán társaság nem tudott eladni a dél-koreai KEPCO-nak. A Mitsubishi Heavy Industries pedig gyakorlatilag szintén törölte Sinop nevű törökországi nukleáris projektjét, miután a becsült költségek közel megduplázódva körülbelül 45 milliárd dollárra emelkedtek.A francia EDF által szintén az Egyesült Királyságban építendő Hinkley Point C atomerőmű finanszírozása szintén nem tűnik biztosítottnak. A hasonló nagyságúra tervezett, a The Guardian által a világ legdrágább erőművének titulált egység építését már 2013 októberben bejelentették, de azóta sem sikerült érdemben finanszírozó partnereket bevonni a 20 milliárd fontos beruházásba. Az EDF eredetileg csak kisebb részesedést vállalt volna a projektben, azonban miután csak a kínai CGN vállalt részt a beruházásból, így a projekt finanszírozásának nagy részét az EDF-nek kellene biztosítania, ami pedig végül valószínűleg jelentősen emelné a teljes teljes bekerülési költséget. A projekt kifutása nagyban meghatározhatja az EDF másik, az Egyesült Királyságban, Suffolkban építeni tervezett Sizewell C nevű atomerőmű-építési projektjének sorsát, a határidők és a költségek elszállása vélemények szerint az egész projektet törölheti.