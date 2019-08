Végre egy jó hír a műanyag zacskókról

A mutatók szerint a 2018-2019-es időszakban az előző évhez képest 37 százalékkal kevesebb, összesen 1,11 milliárd műanyag bevásárlószatyrot adtak el a szigetország legnagyobb áruházláncaiban - írja a The Guardian című brit lap internetes oldala.A műanyag zacskók fizetőssé tétele óta eltelt négy évben 90 százalékkal esett vissza az eldobható zacskók eladása a hét legnagyobb - Asda, Marks & Spencer, Morrisons, Sainsbury's, The Co-operative Group, Tesco és Waitrose - szupermarketben.A brit környezetvédelmi, élelmezési és vidékügyi minisztérium (Defra) legfrissebb adatai szerint az átlagos fogyasztó ma már mindössze 10 bevásárlószatyrot vásárol évente Anglia nagyobb kereskedelmi egységeiben, míg 2014-ben még ez a szám 140 volt.Angliában 2015 októbere óta számítanak fel 5 pennyt az egyszer használatos műanyag zacskókért a nagyobb kereskedelmi egységekben. Az intézkedés bevezetésének célja a hulladéktermelés visszaszorítása, a vadvilág megóvása és a fogyasztói magatartás befolyásolása volt, mivel a hét legnagyobb áruházlánc vásárlóinak "zacskófogyasztása" 200 millióval emelkedett 2014-ben. Akkoriban az angol fogyasztók több mint 7,6 milliárd bevásárlószatyrot használtak el évente, ami 61 ezer tonna műanyagnak felelt meg.A brit kormány a közelmúltban jelentett be egy sor intézkedést, egyebek között a szívószálak, keverőkanalak és fülpiszkálók betiltását 2020 áprilisától, az "elkerülhető" műanyaghulladékok kiküszöbölése érdekében.