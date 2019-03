Villany, gáz: változó tarifák jöhetnek

A képviselők négy, az unió energiapiacára vonatkozó jogszabályt fogadtak el, amelyek többek között intelligens fogyasztásmérőket és dinamikus árszabást hoznak. Lehetővé teszi, hogy a tagállamok az energiához nem jutó, vagy nehéz körülmények között élő háztartások kisegítésére és védelmére ideiglenesen és szigorú feltételek teljesülte mellett megszabhatják az energia árát. Az ingyenes szolgáltatóváltás is felgyorsul, amelyet 2026-ig legfeljebb három héten belül, azután pedig 24 órán belül biztosítani kell az ügyfél számára.Az új szabályok egyik fő célja az energia határon átnyúló kereskedelme előtt tornyosuló akadályok felszámolása, amelynek köszönhetően beindulhat a megújuló energia uniós kereskedelme. Mint közölték, ez hozzájárul ahhoz, hogy 2030-ra a megújuló energia az Európai Unióban az energiamix 32 százalékát tegye ki.A jelenlegi uniós szabályok értelmében a nemzeti hatóságok korlátozott időtartamra, a csúcsidőszakban készenléti díjat fizethetnek a szénerőműveknek. Az új szabályzásban viszont szigorúbb korlátokkal veszik elejét annak, hogy Európa legszennyezőbb szénerőművei állami támogatásban részesülhessenek. A szabályok a már meglévő erőművekre 2025-től érvényesek, az újakra pedig a jogszabály hatályba lépésétől fogva. Készenléti díjra vonatkozóan december 31. előtt megkötött szerződésekre még nem vonatkoznak az új szabályok.Az EP az energiaszektort különböző kockázatokra felkészítő jogszabályt is elfogadott. A szabályozás egyebek mellett hatékonyabb védelmet nyújt az uniós polgároknak az akár áramkimaradáshoz is vezethető, hirtelen energiahiány fellépése ellen.A parlamenti szavazást követően az Európai Unió Tanácsának formálisan el kell fogadnia az irányelv szövegét, valamint a három szabályozást. Az új szabályok a közzétételt követően azonnal jogerőre lépnek (a villamos energia szabályozás 2020. január elsején), majd a tagállamoknak 18 hónapjuk lesz a direktíva nemzeti jogrendbe történő beillesztésére.