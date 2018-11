Visszaszóltak az oroszok az amerikai fenyegetésre

Önök is láthatják, hogy már 200 kilométert megépítettünk és a többit is meg fogjuk építeni

- jelentette ki az energiaipari cégóriás vezetője a Kommerszant című gazdasági napilap kérdésére válaszolva. Miller Gordon Sondland, az Európai Unió mellé rendelt amerikai nagykövet keddi figyelmeztetésére reagált, amely szerint az Egyesült Államok lépéseket tehet annak érdekében, hogy megakadályozza az Északi Áramlat 2 tervezett kiépítését Oroszország és Németország között. A diplomata szerint Washingtonnak ehhez számos módszer áll a rendelkezésére. Rick Perry amerikai energiaügyi miniszter is többször bírálta a tervezett vezetéket, melynek lefektetését az Egyesült Államok mellett Lengyelország, Lettország, Litvánia és Ukrajna is ellenzi.Gennagyij Smal, az orosz kőolaj- és gázipari szövetség elnöke a Sputnik állami rádiónak nyilatkozva hangot adott véleményének, amely szerint az Egyesült Államok az Európába irányuló orosz gázszállítások akadályozásával a saját, az árát tekintve a dotáció ellenére sem versenyképes cseppfolyósított földgáza (LNG) konkurenciáját próbálja meg kiszorítani. Smal is azt hangoztatta, hogy az Északi Áramlat 2 meg fog épülni, mert Európában igényt tartanak rá.Az Északi Áramlat 2 egy 9,5 milliárd eurós projekt, amelynek keretében két új, összesen évi 55 milliárd köbméter - a már meglévő vezetékpárral azonos - szállítási kapacitású vezetékkel bővíthetik a Balti-tenger fenekén húzódó Északi Áramlatot, amelynek kiindulási pontja az oroszországi Viborg, és a németországi Greifswaldig tart. Az Északi Áramlat 2 vezetékpár kiépítésével Oroszország elvileg kiiktathatná Ukrajnát mint tranzitországot, és egyetlen útvonalra terelhetné át az Európának szánt orosz gázszállítmányok 80 százalékát, egyúttal domináns helyzetbe kerülne a német piacon, mert részesedését 40 százalékról több mint 60 százalékra emelné.Az Északi Áramlat 2 a tervek szerint orosz, finn, svéd, dán és német területi vizeken halad majd keresztül. Finnország partvidékénél szeptember elején kezdődött meg a tervek szerint Oroszországot Németországgal majdan összekötő földgázvezeték tengeri szakaszának lefektetése, és folyik az építkezés német területi vizekben is. A csőfektetési engedélyt a Nord Stream 2 AG Dánia kivételével az összes érintett országtól beszerezte. A Gazprom áprilisban közölte, hogy nem zárja ki az Északi Áramlat 3 földgázvezeték megépítését sem.Rick Perry, az Egyesült Államok energiaügyi minisztere keddi budapesti látogatásán szintén az orosz függőség enyhítését sürgette . A politikus tárgyalt Orbán Viktor kormányfővel és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel is.