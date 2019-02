Zöld utat ad az Északi Áramlat 2-nek az EU

Mit jelent ez gázvezetékek esetében?

Az a szabály, amely szerint a gázszállítási infrastruktúra tulajdonlásának külön kell válnia a gáz tulajdonjogától, már most is érvényes az EU-n belüli vezetékekre. Az új szabályozással ez általános szabályként minden gázvezetékre érvényes lenne az unióban, akkor is, ha a vezeték az Unión kívülről érkezik. A főszabály alól kivételt is lehet tenni meglévő és új vezetékek esetében.



Az új szabályok az Unió kizárólagos hatáskörébe utalnák a nem uniós országokkal EU-n belüli gázvezetékekről szóló megállapodások megkötését. Annak a tagállamnak, amelynek területén a gázvezeték első belépési pontja található, konzultálnia kell az érintett nem-EU-tag országgal, mielőtt az uniós szabályok alóli kivételről döntés születik. A Bizottság hozza meg a kötelező erejű döntést arról, hogy megadható-e a kivétel. Amennyiben a tagállam helyzetértékelése eltér a Bizottságétól, a Bizottságé a döntő szó.



A Bizottság emellett felhatalmazhat egy tagállamot, hogy kezdjen tárgyalásokat egy nem uniós tagállammal, hacsak úgy nem ítéli meg, hogy ez ellentétes az uniós joggal vagy hátrányos a piaci versenyre vagy az ellátás biztonságára nézve. A megállapodás megkötése előtt a tagállamnak értesítenie kell a Bizottságot a megállapodás szövegéről és meg kell kapnia a Bizottság jóváhagyását az aláíráshoz.



Az Európai Parlament a szövegbe belefoglalta azt is, hogy egy tagállam és egy nem uniós ország közötti megállapodás semmilyen körülmények között nem késleltetheti az irányelv végrehajtását. A tagállamoknak kilenc hónapjuk lesz arra, hogy a nemzeti szabályozásukat összhangba hozzák az irányelvvel.



Az a tagállam, ahol a vezeték először az EU területére lép, eltérhet az új szabályoktól a már meglévő (az irányelv életbe lépése előtt uniós gázvezetékekkel összekapcsolódó) gázvezetékek esetében, feltéve, hogy a derogáció nem befolyásolja hátrányosan az EU-n belüli versenyt. A tagállamok az irányelv életbe lépésétől számított egy éven belül dönthetnek derogációról. Amennyiben a gázvezeték egynél több tagállam területén halad át, akkor a többi tagállammal is egyeztetni kell a derogáció megadása előtt.

Washington: veszélyezteti az energiabiztonságot

Az EU és Németország megengedő, illetve támogató álláspontjával szemben az Egyesült Államok, valamint számos EU-tagállam élesen bírálja a projektet, amelynek keretében év végéig két új, összesen évi 55 milliárd köbméter szállítási kapacitású vezetékkel bővítik a Balti-tenger fenekén húzódó, Oroszországból Németországba vezető Északi Áramlatot. Oroszország így elméletileg kiiktathatná Ukrajnát mint tranzitállamot, egyetlen útvonalra terelhetné át európai gázszállítmányai 80 százalékát, ráadásul domináns helyzetbe kerülne a német piacon, mert részesedését 40 százalékról több mint 60 százalékra emelné.



Az amerikai és a lengyel külügyminiszter szerint az Északi Áramlat-2 veszélyezteti Európa energiabiztonságát; Mike Pompeo és Jacek Czaputowicz ezt a közös álláspontot fogalmazta meg kedden este Varsóban. Pompeo aláhúzta, Washington ellenzi a gázvezetéket, amely - mint mondta - növelné Oroszország fölényét a gázexportban, és a többi európai országot függővé tenné az orosz szállításoktól.

Az Európai Parlament és a tagállamok kormányait tömörítő tanács képviselőinek a kedd este kezdődött, éjszakába nyúló tárgyalásaik során sikerült tető alá hozniuk az előzetes egyezséget. Az eredeti javaslat célja az volt, hogy a harmadik országokból érkező, tenger alatti vezetékekre is kiterjesszék az uniós szabályozás hatályát, így lehetővé téve az Európai Bizottság számára például az Oroszországból Németországba vezető Északi Áramlat 2 jelentősen szigorúbb ellenőrzését.A tagállamok uniós nagykövetei előző héten "szinte teljesen egyhangúlag" szavazták meg az ülés előtt utolsó pillanatban tető alá hozott német-francia egyezséget. Az Európai Parlament pedig már tavaly áprilisban elfogadta álláspontját a 2017 novemberében kezdeményezett módosítást illetően, így azonnal megkezdődhetett a tárgyalás az intézmények között. Az előzetes megállapodást még hivatalosan is meg kell erősíteniük az uniós társjogalkotó szerveknek, ez várhatóan a következő néhány hónapban megtörténik. Ezután a tagállamoknak kilenc hónapjuk lesz átültetni az új szabályokat a nemzeti jogba.Szakértők szerint az elfogadott megoldás értelmében valóban szigorodik az uniós kontroll az EU-n kívülről induló gázvezetékek felett, azonban a projekt nem kerül veszélybe, csak bonyolultabb, lassabb és drágább lesz befejezni.Miguel Arias Canete uniós klíma- és energiaügyi biztos üdvözölte a megegyezést, amely szerinte "fontos lépés a jól működő, valóban integrált, átlátható, versenyt ösztönző, szolidaritáson és bizalmon alapuló belső gázpiac megteremtése felé". A joghézag bezárásával Európa biztosítja, hogy a közösség előírásai a kívülről érkező gázvezetékekre is vonatkozzanak, az irányelv követelményeit az EU teljes területén, szárazföldön és vízen is alkalmazzák - mondta, hozzátéve, hogy csak nagyon szigorú körülmények között lehetségesek kivételek, és ezek megadásában az Európai Bizottságnak döntő szerepe lesz.