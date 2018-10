Zuhannak a finomítói árrések az olaj drágulása miatt

A rövid távú nyersolaj áremelkedés a közép-kelet-európai finomító ágazatot negatívan érinti, mivel nő a finomítás költsége és a magas termékárak fékezhetik a fogyasztói keresletet, így a finomítói és petrolkémiai marzsok is visszaeshetnek. A szektor hosszú távú kilátásai ugyanakkor továbbra is pozitívak, főleg a 2020-as új hajózási üzemanyag standardnak köszönhetően - olvasható az Erste Research Blogon A közép-kelet-európai finomítói és a petrolkémiai árrések a következő két negyedévben a nyersolaj emelkedő ára miatt nyomás alatt állhatnak. A magasabb olajárak több oldalról is negatívan hatnak a szektorra: egyrészt 8-10%-át a kőolajnak elhasználják az üzemek a finomítás során, aminek a költsége nő, ha magasabb az olaj és gázár, másrészt a magasabb finomítói termékárak fékezhetik a keresletet. Ez utóbbi hatás egyébként már globális szinten is látszik: az USA benzinkereslete idén már stagnál, miközben 2015-2017 között komoly növekedés volt a benzin iránti keresletben az Egyesült Államokban. Úgy tűnik, hogy 80 dollár/hordós Brent ár felett az olajvállalatok már nem tudják teljes mértékben átadni a magasabb nyersanyag költségeket a fogyasztók felé.A Mol külső környezettel kapcsolatos adatközléséből kiderül, hogy a csoportszintű finomítói árrés az augusztusi hordónkénti 7,5 dollárról szeptemberre 3,8 dollárra zuhant. Ez nem csak idei mélypont, de egészen 2015 októberéig kell visszamenni ahhoz, hogy ennél alacsonyabb értéket találjunk (3,5 dollár/hordó). A csoportszintű petrolkémiai árrés szinten csökken, a szeptemberi 331,1 euró/tonnás szint azonban nem jelöl még idei negatív rekordot sem, mivel az olajár májusi emelkedése alatt 318 euróig süllyedt az árrés.A gyors olajár emelkedés fő oka, hogy a szankciókkal sújtott iráni kínálat gyorsabban csökken, mint más termelők kínálata és termelésnövekedése rövidtávon. Az iráni export, mely 2017-ben 2,6 millió hordó/nap volt, nem helyettesíthető ugyanis gyorsan. A november 4-étől életbe lépő szankciók az iráni export döntő részét eltüntetheti a piacról röpke három hónap alatt. A magyar üzemanyagárak szempontjából meghatározó Brent olajárak szerdán délután 84,50 dollár körül stagnáltak, ami közel négyéves csúcsot jelöl.