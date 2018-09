Ennyi volt: nem gyártanak több dízeles Porschét

Oliver Blume, a Porsche felügyelőbizottságának elnöke a Bildnek azt nyilatkozta , hogy a Porsche a jövőben nem kínál dízelmodelleket. A stuttgarti autógyártó a jövőben arra fókuszál, amiben igazán jó, elsősorban erős benzines motorral szerelt autókat kínál, de hibridek és 2019-től tisztán elektromos modellek is egyre inkább a kínálat részét képezik majd.Blume az interjúban azt is elmondta, hogy a Porsche soha nem fejlesztett dízelmotorokat, mégis kínált ilyen modelleket, a dízelbotrány azonban nem tett jót a márka imidzsének.A Porsche-vezér szerint a Porschénél fontosnak tartják, hogy az autóikat sportosan lehessen vezetni, ebből a szempontból a benzines autók nagyban különböznek a dízelesektől, a cél a teljesítmény és a hatékonyság, Blume szerint a dízelek száműzésével a Porsche a jövőben még inkább Porsche lesz, mint a múltban. Blume azokat is megnyugtatta, akik az elmúlt években dízeles Porschét választottak, a Porsche ugyanis a jövőben is kiszolgálja majd dízeles ügyfeleit.