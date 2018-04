Enyhítik az amerikaiak a Ruszal elleni szankciókat

A tárca 14 amerikai jogi személynek engedélyezte, hogy október 23-ig a korábbi szankciók ellenére is kereskedelmi tevékenységet folytathasson a Hongkongban bejegyzett orosz Ruszal alumíniumipari céggel és leányvállalataival.A rendelkezésről kiadott sajtóközlemény - amelyet Steve Mnuchin pénzügyminiszter írt alá - leszögezi, hogy a szankciók enyhítésére azt követően került sor, hogy a moszkvai székhelyű vállalat a büntetőintézkedések eltörlését kérte Washingtontól. "A Ruszal Oleg Gyeripaszka részesedése miatt érezte meg az Egyesült Államok szankcióinak hatását, de az Egyesült Államok kormánya nem a Ruszaltól vagy leányvállalataitól függő, keményen dolgozó embereket akarja büntetni" - fogalmazott közleményében az amerikai tárcavezető.Elemzők felhívják a figyelmet arra: először fordult elő, hogy az amerikai pénzügyminisztérium nemcsak a szankciók enyhítését jelentette be, hanem hajlandónak mutatkozik akár a feloldásukra is, abban az esetben, ha Oleg Gyeripaszka kivonul a Ruszalból.A belarusz származású Oleg Gyeripaszka az egyik legbefolyásosabb orosz oligarcha, akit Washington - más orosz személyekkel együtt - április 6-án feketelistára tett, azzal az indoklással, hogy anyagilag támogatta a 2016-os amerikai választási folyamatba történt orosz beavatkozást. S mivel ő a Ruszal alumíniumipari óriás fő tulajdonosa is, a cég részvényeinek értéke a felére csökkent. A Ruszal fontos exportőr volt az amerikai piacon is. Az amerikai szankciók meghirdetése után egy sor nyugat-európai vállalat távolságot kezdett tartani a Ruszaltól, s a The Wall Street Journal elemzése szerint a globális fémpiacon káosz uralkodott el, a Bloomberg New York-i hírügynökség pedig arról tudósított, hogy egy német lobbicég alapanyaghiány miatt európai autógyárak bezárásának veszélyeire figyelmeztetett.