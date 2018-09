Equilor: jók a világgazdasági kilátások, van fantázia az amerikai részvényekben

Átalakuló brókerpiac

A sajtótájékoztatón, az Equilor Befektetési Zrt. vezérigazgatója beszélt azokról a tőzsdékről, ahol aktív a szolgáltató. Szécsényi elmondta, a prágai piac továbbra is rendkívül koncentrált, nagy túlsúlya van a Woodnak, és a cseh brókercég a magyar piacon is erős szereplő, de a hazai szolgáltatók nálunk még a tőzsdei forgalom jelentős részét adják, ami azért is fontos, mert a Wood csak intézményi szereplőknek köt, a lakosság kiszolgálását, a kisebb kapitalizációjú vállalatok papírjaiban történő kereskedést, a piaci likviditást nyújtását továbbra is a hazai szereplők végzik. A BÉT-en az Equilor a negyedik legnagyobb szereplő, a cseh piacon a hatodik legnagyobb szolgáltató, a lengyel piaci részesedése pedig fél százalék körüli, de összességében a három régiós tőzsde azonnali részvénypiacáról származó bevételek az Equilor bevételének csak egy részét adják, a szolgáltató egyre inkább nyugat-európai, amerikai piacokkal, devizapiacokkal foglalkozik.

Forrás: Equilor

A kishalak szívesen beúsznak a nagyhalak szájába

Kockázatok

Várakozások

Azoknak a kockázatos termékeknek a kereskedése, amelyek az elmúlt 6-8 évnek a növekedését jelentették, jelentősen visszaszorult, mondta el Szécsényi Bálint, egyrészt a MiFID 2 szabályozás miatt, amely a kockázatok csökkentését helyezte előtérbe, de az ESMA is vezetett be új szabályozást, amely a nagy tőkeáttételű, sok esetben szerencsejátékhoz hasonló szolgáltatások nyújtását szorította vissza. Az is újdonság, hogy a lakossági ügyfelek számlaegyenlege nem lehet negatív, ezt különböző kockázatkezelési eszközökkel, például stoploss megbízásokkal kell biztosítani, összességében nőtt a szolgáltatók felelőssége.Az alacsony kamatok több csatornán keresztül is hatnak a brókercégek működésére, például abban, hogy kockázatmentes termékeket csak nagyon alacsony, akár negatív kamat mellett tudnak csak az ügyfeleiknek kínálni, ami a költségekben is megjelenik, ez pedig a korábbihoz képest nagyon más üzleti modell irányába tolja a szolgáltatókat, ráadásul a negatív kamat a befektetési szolgáltatókat, mint intézményeket is elérte, például a Keler is negatív kamatot számol fel, ezt a negatív hatást pedig nem tudják a szolgáltatók az ügyfeleikre áthárítani.Szécsényi Bálint beszélt a befektetési szolgáltatókat sújtó különadó kivezetéséről, amit természetesen pozitívan értékel az Equilor, csak idén 140 millió forintos terhet jelentett a szolgáltatónak a különadó, ami már csak azért is igazságtalan volt, mert a határon átnyúló szolgáltatókat nem sújtotta, pedig ők érdemben nem vettek részt a hazai tőkepiac fejlesztésében.Az Equilor tovább erősítené a jelenlétét a régióban, modern szolgáltatásokat, például online azonosítási lehetőséget vezetnének be, amelyekkel igyekszik az egyfiókos létből kitörni a szolgáltató, ezen felül a tőkepiaci tanácsadásra, m&a tranzakciók levezénylésére is helyezik a hangsúlyt., az Equilor corporate finance üzletágának vezetője a sajtótájékoztatón elmondta, 2017 óta a régióban folyamatosan nő az m&a tranzakciók száma és volumene, amit egyértelműen a régióban tapasztalható kedvező makrogazdasági környezet támogat, ez párosul a likviditásbőséggel és az alacsony kamatkörnyezettel, ami hozzásegítette a régió vállalatait ahhoz, hogy akvizíciókat hajthassanak végre. Magyarországon talán kevésbé volt ez jellemző, de a régióban és főként Nyugat-Európában volt egyértelmű trend, hogy a tőzsdei árazások emelkedésével párhuzamosan a felhalmozódó tőkéből és a cégek egyre nagyobb készpénzállományából akviráltak a cégek. A régióban a felvásárlások mozgatórugója az elmúlt időszakban a nemzetközi terjeszkedés volt, míg korábban a cégek zöldmezős beruházásokkal nyitottak külföld felé, mostanra felismerték a vállalatok, hogy a külföldi terjeszkedés hatékony módja a szakmai partnerségek kialakítása, cégek felvásárlása. Régebben az volt a jellemző, hogy a nagy halak üldözték a kis halakat, most inkább az látszik, hogy a kishalak sok esetben szívesen beúsznak a nagyhalak szájába, a vállalatok aktívan keresik a szinergiák kiaknázásának a lehetőségét. Az nem újdonság, hogy a digitalizáció felvásárlásra ösztönzi a cégeket, 2017 azonban fordulópont volt, mert míg korábban a digitális megoldásokat szállító vállalatokat jellemzően egy nagyobb cég, például a Google vagy a Microsoft vásárolta meg, most az a trend, hogy a cégek igyekeznek ezeket a megoldásokat házon belül tartani, és megjelentek azok a felvásárlók is, akik más iparágból érkezve vesznek meg vállalatokat. A munkaerőhiány is egyre inkább a felvásárlások mozgatórugója, sokszor a korábbi alvállalkozóikat veszik meg a cégek, hogy a saját munkaerőhiányukat is enyhítsék.Az euró övezet a növekedésének idő előtt ellaposodott korszakát éli. Számos lefelémutató kockázat gyengíti a monetáris lazítás és eszközvásárlási program segítségévelmegerősödött gazdaságokat. A déli országok magas eladósodottságának problémájaOlaszországnál ismét felszínre került, pedig ősztől a görögök is a piacról finanszírozzák magukat. A menekültek kérdése továbbra is feszültségeket szül, a britek EU-s kilépését és azt követően az EU és az Egyesült Királyság kapcsolatát meghatározó tárgyalások nehezen haladnak előre, és az USA kereskedelmi háborúi az EU-t is fenyegetik. Mindez pedig bizonytalanságot szül, rontja az üzleti légkört, lefele nyomja az európai tőzsdéket, és csorbítja a gazdasági ciklusnak megfelelő növekedési potenciált. Pedig Európa növekedési ciklusa le van maradva Amerikához képest, mégis, ha a tengerentúl gazdasága egyszer leszálló ágba jut, akkor rövid időn belül Európa is követni fogja, hiába kezdte később a kilábalást az előző válságból.Kína, az USA kereskedelmi háborúinak fő célpontja igyekszik tartani a tervezett 6,7százalékos gazdasági növekedést, de az eszkalálódó vámterhek és az ennek következtében bizonytalanná váló üzleti környezet, a globális értékláncok szétzilálódása lefelé mutató kockázatokat jelent a gazdaság számára. Ennek hatását a kínai vezetés mind monetáris, mind fiskális támogatással igyekszik enyhíteni, ami viszont a kormány ésaz üzleti szektor további eladósodásához vezethet, ez pedig szélsőséges esetbentömeges csődökhöz, növekvő munkanélküliséghez, és lassuláshoz vezethet, ami a kínaikommunista párt erejét gyengítené. A külső hatások ellenére a kínai gazdasági fejlettség magas szintre jutott, a legújabb technológiákat használják és fejlesztik tovább számos iparágban, amivel komoly versenyt támasztanak a fejlett gazdaságok vállalatai számára.A feltörekvő piacok fejlődési pályáiban jelentős különbségek alakulhatnak ki a külföldi devizában (jellemzően dollárban) való eladósodottság mértékétől függően. Az amerikai kamatok emelkedése és a dollár erősödése sérülékennyé teszi az országok egy részét, és komoly gazdasági visszaesést okoz. Ilyen válságot láthattunk Argentínában és Törökországban az elmúlt hónapokban, de Brazília, Ukrajna és Dél Afrika is problémáknak néz elébe. Az olajexportáló országok kilátásai ugyanakkor javultak afolyamatosan dráguló nyersanyag miatt. Az Brent kőolaj árfolyama 16,2%-ot emelkedett eddig idén, és hiába az OPEC kitermelés növelő lépései, az iráni olaj szankciók miatt az ár inkább felfelé mozdulhat. Az olaj üzemanyagár növelő hatásán keresztül az infláció megindulását is segítette világszerte, különösen a feltörekvő piacokon, ahol a devizák gyengülése a dollárhoz további árszínvonal emelő hatással bírt.A fontosabb makrogazdasági és tőkepiaci tendenciákról, az Equilor várakozásairól, az Equilor vezető elemzője beszélt. Az elemzőház az MNB várakozásához képest valamivel alacsonyabb, de még így is 4 százalék feletti gazdasági növekedéssel számol 2018-ra, jövőre 3,3 százalékos lehet a GDP-növekedés, az infláció tovább növekedhet, az államháztartási egyenleg tovább javulhat, a GDP-arányos államadósság csökkenhet.

Forrás: Equilor

Az elemzőház szerint jövő ősszel az EKB, és ezzel párhuzamosan a magyar jegybank is 15 bázispontos kamatemelést hajthat végre, addigra az amerikai alapkamatot 2,75 százalékra emelheti a Fed.

Forrás: Equilor

Mibe érdemes fektetni?

Idén még az amerikai tőzsdékre érdemes fókuszálni, a kereskedelmi háborúban kevésbé érintett technológiai vállalatok részvényeit tömörítő NASDAQ 100-ban érdemes keresni, az egészséges pénzügyi helyzetben lévő, a versenytársakhoz képest relatíve alulértékelt, vagy a peerjeihez képest jelentősebb növekedési kilátásokkal rendelkező cégeket. Jól teljesíthetnek a nemzetközi kapcsolatokra nem fokuszáló amerikai piacra fogyasztói szolgáltatásokat és termékeket gyártó vállalatok is.Európában a bankszektor részvényeiben lehet még potenciál. Jelentősen alulárazotta szektor, és ha a török helyzet stabilizálódik, fellélegezhetnek a nyomás alól. Az európai részvénypiacra egyelőre a Brexit és az amerikai kereskedelmi háború bizonytalansága nehezedik, ami a felértékelődést akadályozza.A feltörekvő piacok részvényei a régiós tőkekivonástól szenvednek. Az amerikaialapkamat folyamatos emelkedésével és az amerikai jegybank dollárkínálatot csökkentőmérleg-leépítésével az országok külföldi devizában eladósodott csoportja adósságválságba kerül, ami negatív hatással van az egész régió megítélésére.Gyengülnek a devizák, változékonyak és inkább csökkenő trendet mutatnak arészvénypiacok, emelkednek a hozamok. A magyar blue chipek fundamentális értékesem tud felszínre törni, és könnyen lehet, hogy ez az állapot egy ideig még fennmarad.A hazai blue chipek közül mindegyikre Tartás az Equilor ajánlása.