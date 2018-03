Erre figyelt ma mindenki - Kisebb meglepetés jött a tengerentúlról

Miután a kamatemelésre vonatkozó várakozások meglehetősen egyértelműek voltak, a figyelem így elsősorban arra irányult , hogy milyen, a 2018-as és 2019-es évre vonatkozó kamatvárakozásokkal vannak a Fed-tagok.A szerdai bejelentés szerint a jegybankárok nem módosítottak tavaly decemberi álláspontjaikon, így továbbra is három kamatemelést valószínűsítenek 2018-ra. (Az idei három emelésbe már a mai kamatdöntés is beleértendő.)A 2019-es évvel kapcsolatban azonban már más a helyzet: míg korábban jövőre két kamatemelést valószínűsítettek a tagok, a most megjelentek szerint már három emelést várnak 2019-ben. Így a Fed várakozásai szerint a korábban várt 2,7 százalék helyett 2,9 százalék lehet az irányadó kamatszint 2019 végén.2020-ban pedig további két alkalommal emelkedhet a kamat a Fed várakozásai szerint. Ez ugyancsak nem jelent változást a legutóbbi, decemberi becsléshez képest.Bár a Fed friss előrejelzése szerint az Egyesült Államok gazdasági növekedése a következő két évben gyorsabb lehet a korábban vártnál, ezzel együtt az inflációs prognózisukat változatlanul hagyták, 2018-ra 1,9, 2019-re 2 százalékos ütemmel számolva.