A hétfői piacnyitástól távolodva a magyar tőzsde továbbra is mérsékelt mínuszban jár, a BUX 148 pontos mínusz mellett 0,4 százalékkal került lejjebb, míg a hazai nagypapírok vegyesen teljesítenek. A Richter 0,1 százalékos erősödése mellett a Mol 0,5 százalékkal került feljebb. A Magyar Telekom 0,4 százalékot esett, míg a hazai blue chipek közül 1,3 százalékos esésével az OTP teljesít a leggyengébben ma délelőtt.

Hétfőn teszi közzé beszámolóját többek között az HSBC és a Linde is.

A befektetők az USA és Kína kereskedelmi konfliktusára figyelnek, miután Donald Trump csütörtökön a kínai termékeket sújtó vámemelést jelentett be, amelyet követően Kína is válaszlépéseket helyezett kilátásba. A befektetők a két ország ismét fokozódó kereskedelmi konfliktusa mellett a beérkező vállalati gyorsjelentésekre figyelnek majd.

A tengerentúli tőzsdék pénteki esései után az ázsiai tőzsdék is lejjebb kerültek hétfőn, az USA és Kína kereskedelmi háborújával kapcsolatos félelmek mellett a befektetők a hongkongi tüntetés-sorozat miatt aggódtak. A Nikkei 1,8 százalékos esése mellett a hongkongi részvényindex 2,8 százalékkal került lejjebb, míg a sanghaji börze 1,1 százalékot esett. Ázsia más részein is estek a tőzsdék hétfőn, a szingapúri tőzsde 1,8 százalékos esése mellett a dél-koreai Kospi 2,4 százalékkal került lejjebb. Az amerikai határidős részvényindexek 0,9-1 százalékos mínuszban járnak ma reggel, míg a határidős DAX 115 pontos mínusza 1 százalékos esést vetíthet előre a hétfői piacnyitásra.

Míg az európai tőzsdék pénteken nagyot estek, a hazai részvényindex péntek délutánig viszonylag jól tartotta magát. A pénteki piaczárás felé közeledve a BUX lefordult, a magyar tőzsde végül mérsékelt, 0,4 százalékos eséssel zárta a hét utolsó napját. Az OTP 0,1 százalékos esés után 12 070 forinton zárt, a Richter 0,1 százalékkal került lejjebb, a gyógyszergyártó részvényei 5 155 forinton búcsúztak a pénteki kereskedéstől. A Magyar Telekom 0,1 százalékos esés után 428,5 forinton zárt. A Mol ma 2,3 százalékos pluszban is járt a társaság vártnál kedvezőbb második negyedéves gyorsjelentése után, a nap végére azonban elfogyott a lendület és a Mol végül 1,1 százalékos esés után 2 970 forinton zárta a pénteki kereskedést.

Eséssel zárták a pénteki kereskedést a tengerentúli tőzsdék, a befektetőket az USA és Kína kereskedelmi konfliktusa aggasztotta, miután Donald Trump bejelentette, hogy újabb vámokat vethet ki a kínai árukra, amelyet követően Kína válaszlépéseket helyezett kilátásba. A kereskedelmi háborús hírfolyam mellett a piaci szereplők az amerikai foglalkoztatottsági statisztikákra figyeltek, az Egyesült Államokban a foglalkoztatottság csak mérsékelten, 164 ezer fővel bővült júliusban, illetve a bérek növekedési üteme is visszafogottan alakult. A Dow 98 pontos esés mellett 0,4 százalékkal került lejjebb, az S&P500 0,7 százalékos eséssel zárt, a Nasdaq pedig 1,3 százalékos eséssel zárta a hét utolsó napját.

Vasárnap jelentette be az HSBC, hogy 18 hónap után menesztik a vezérigazgatói székből John Flintet, helyét ideiglenesen a bank kereskedelmi banki vezetője veszi át - számol be a hírről a The Wall Street Journal.

tovább a cikkhez...