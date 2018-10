Jelenleg 1,3 százalék körüli esést mutat a Dow és az S&P 500 is, a korábbi posztban is melített 3M 6 százalékos, a Caterpillar 8,5 százalékos mínuszban jár, míg a McDonadld's gyorsejelentése után veszik az étteremlánc papírjait (+4,5%).

Esés jöhet Amerikában is 2018.10.23 13:46

Az amerikai tőzsdék kinyitása előtt több részvény is komolyabb esést mutat, a Dow Jones Indexre 400 pontos esést jeleznek előre a futures derivatív termékek. A 3M és a Caterpillar is most tette közzé negyedlves gyorsjelentését, mindkét részvény 5 százalékot esett a befektetőket kiábrándító számok hatására.