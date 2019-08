Mérsékelt eséssel zárta a csütörtöki kereskedést a magyar tőzsde, a BUX 119 pontos esés mellett 0,3 százalékkal került lejjebb, míg a blue chipek felemásan teljesítettek. A Magyar Telekom 420 forinton stagnált, míg a Richter 1,3 százalékos emelkedés után 4 900 forinton zárt. A Mol mindemellett 0,3 százalékos esés után 2 960 forinton fejezte be a csütörtöki kereskedést, míg az OTP 1,1 százalékos esést követően 12 260 forinton búcsúzott a hét negyedik napjától.

Jól reagált a Waberer's árfolyama a gyenge második negyedéves gyorsjelentésre, emelett az utóbbi időben technikailag is jól viselkedik a papír, ráadásul egy romló nemzetközi környezetben. Erősen túladott a részvény, fundamentálisan is lehet benne fantázia, persze kockázatok is akadnak jócskán.

