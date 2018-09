Eséssel zárta a pénteki kereskedést a magyar tőzsde 2018.09.21 17:23 Eséssel zárta a hét utolsó napját a magyar tőzsde, a BUX index 351 pontos mínusz mellett 1 százalékos eséssel zárta a pénteki kereskedést, a blue chipek kivétel nélkül estek. A Magyar Telekom 1,6 százalékos esést követően 401,5 forinton zárt, az OTP 0,2, a Richter árfolyama pedig 1 százalékkal került lejjebb. Nagyot esett a Mol, az olajvállalat árfolyama 2,1 százalékkal került lejjebb, a Mol végül 2830 forinton zárta a hét utolsó napját.

Óriási hype a kanadai kannabisz-részvény körül, hullámvasúton az árfolyam 2018.09.21 17:02 Hullámvasúton a Tilray árfolyama, az orvosi marihuána előállításával foglalkozó cég részvényei hatalmas szárnyalást produkáltak az elmúlt napokban, bár a cég részvényeit tavaly 17 dolláron bocsátották ki, a Tilray szerdán egészen 300 dollárig szárnyalt, majd az árfolyam lefeleződött. A társaság mögött olyan befektetők állnak, mint Peter Thiel, aki korábban olyan társaságokba fektetett be sikeresen, mint a Facebook, a Lyft vagy az Airbnb. tovább a cikkhez...

Fontos támasz közelében az OTP és a Richter is 2018.09.21 16:07 Emelkednek az irányadó részvényindexek Európában, a BUX index azonban a kedvező hangulat ellenére is látványosan szenved, az OTP és a Richter hamarosan fontos támaszok közelébe érkezhet meg, a technikai kép alapján azonban a Magyar Telekom tartogathat még izgalmakat az elkövetkező napok folyamán. tovább a cikkhez...

Csányi Sándor olyat mondott, amire kevesen számítottak 2018.09.21 14:19 Idén akár az egymilliárd eurót is elérheti az OTP profitja, mondta el Csányi Sándor tegnap, a BÉT50 konferencián. Sok kapaszkodót nem kaptunk, azt sem tudjuk, korrigált vagy adózott eredményről van szó, de akármelyik sort is nézzük, az egymilliárd euró jóval magasabb, mint amire a legtöbb elemző számít. Megkérdeztük az elemzőket, mint gondolnak az egymilliárd eurós "célszámról". tovább a cikkhez...

Mérséklődött az európai börzék lendülete 2018.09.21 11:53 Továbbra is emelkednek az európai tőzsdék, a délelőtt második felében az irányadó részvényindexek lendülete kissé alábbhagyott, ebben részben alighanem az is szerepet játszhatott, hogy az eurozóna szeptemberi, előzetes kompozit (a szolgáltató szektor és a feldolgozóipar teljesítményét is tartalmazó) beszerzési menedzserindexe 54,2 pontra esett az előző havi 54,5-ről, ami mögött nagyrészt a feldolgozóipar gyengélkedése állt, ahol a termelés 2016 májusa óta nem nőtt olyan lassan, mint jelenleg. A mutatót összeállító Markit vezető közgazdásza szerint az üzleti aktivitásra kedvezőtlen hatással van a kereskedelmi háború, és Nagy-Britannia euróövezetből való kilépése is. A CAC40 0,7, míg a DAX index 67 pontos plusz mellett 0,5 százalékkal került feljebb.

Trumb beleszállt az OPEC-be, de nem tudta tartósan lebeszélni az olajárat 2018.09.21 11:11 Az amerikai elnök ismét az olajár csökkentését kérte a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetétől (OPEC), Donald Trump szerint az USA megvédi a közel-keleti országokat, ők mindeközben egyre magasabbra emelik az olajárat, amit az OPEC-nek csökkentenie kellene az elnök szerint. Trump Twitter-üzenete után a WTI árfolyama bár lefordult, az árfolyam azonban ismét emelkedik ma délelőtt, a WTI jegyzése 0,8 százalékkal került ma feljebb.

Emelkednek a német autógyártók részvényei 2018.09.21 10:24 A tengerentúli tőzsdék történelmi csúcsdöntése és az ázsiai börzék széleskörű pénteki emelkedése után az európai részvényindexek is emelkedéssel vágtak neki a hét utolsó napjának, miután az USA és Kína kereskedelmi konfliktusával kapcsolatos félelmek enyhülésével párhuzamosan kitartott a pozitív részvénypiaci hangulat. A CAC40 és a spanyol IBEX 0,8, a milánói börze pedig 1,1 százalékkal került feljebb, a német tőzsde 121 pontos plusz mellett 1 százalékkal került feljebb, míg a DAX index komponensei közül az autógyártók részvényeit vásárolják leginkább a befektetők, a nagy német autógyártók között a Volkswagen papírjai teljesítenek a legjobban.

Trump finoman megzsarolta az olajkartellt 2018.09.21 08:55 Ismét az olaj árának csökkentésére sürgette a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetét (OPEC) Donald Trump. Az Egyesült Államok elnöke finoman megzsarolta az olajkartell legfontosabb tagjainak számító közel-keleti országokat, miután katonai támogatásuk ügyét az olajárak alakulásához kötötte. tovább a cikkhez...

A kedvező részvénypiaci hangulat pénteken a magyar tőzsdét is magával ragadhatja 2018.09.21 08:49 Mi történik a tőzsdéken? !--> Kitartott a jó hangulat a tengerentúlon, a beérkező pozitív makroadatok háttérbe tudták szorítani a kereskdelmi háborús aggodalmakat, a heti munkanélküli segélykérelmek száma 49 éves mélypontra süllyedt, míg a Philapelphia Fed index szeptemberi értéke a vártnál nagyobb emelkedést produkált. A kedvező hangulat egészen a piaczárási kitartott, a Dow végül 251 pontos plusz mellett 1 százalékos emelkedéssel zárta a hét negyedik napját, az S&P500 0,8 százalékkal került feljebb, ami mind a Dow, mind az S&P500 esetében új történelmi zárócsúcsot jelentett. A Nasdaq mindemellett 1 százalékos emelkedéssel fejezte be a csütörtöki kereskedést.



Az ázsiai kereskedésben is emelkednek a részvényindexek pénteken, A Nikkei 0,8 százalékkal került feljebb, a kínai tőzsdék felpattantak a hét utolsó napján, a hongkongi tőzsde 1,3, a sanghaji börze pedig 1,9 százalékkal került feljebb. Ázsia más részein is emelkednek a tőzsdék, a dél-koreai Kospi 0,4 százalékkal került feljebb, míg a szingapúri tőzsde 1,3 százalékkal került feljebb a hét utolsó napján.



A csütörtöki kereskedésben uralkodó pozitív részvénypiaci hangulat ellenére sem tudott emelkedni tegnap a BUX, a hazai részvényindex 252 pontos esést követően 0,7 százalékkal került lejjebb, a hazai blue chipek a stagnáló Magyar Telekom kivételével estek, az OTP 0,1 százalékos esést követően 9980 forinton zárt, a Richter 1 százalékos esés után 5100 forinton zárt. A hazai nagypapírok közül a Mol volt a nap vesztese, az olajvállalat árfolyama 1,4 százalékot esett, a Mol végül 2890 forinton zárta a hét negyedik napját.



A határidős DAX index 77 ponttal került feljebb péntek reggel, 0,6 százalékos emelkedést vetítve előre a mai piacnyitásra.



A forint az erősödik péntek reggel az euróval szemben, egy euró 323,42 forintba kerül, egy dollárért pedig 274,45 forintot kell fizetni ma reggel.

!--> Mire figyelnek a befektetők? !--> Pénteken a KSH a júliusi, felülvizsgált kiskereskedelmi adatsorát teszi közzé.



A hét utolsó napján a második negyedéves, felülvizsgált francia GDP adat érkezik majd.



Az eurozónából a szeptemberi előzetes feldolgozóipari és szolgáltatói beszerzési menedzserindexeket publikálják.



Az Egyesült Államokból szintén a feldolgozóipari és szolgáltatói beszerzési menedzserindexek szeptemberi, előzetes értékeire fókuszálnak majd a piaci szereplők.

!--> Mi történt idén a tőkepiacokon? A kereskedelmi háborús aggodalmak csökkenésével párhuzamosan tovább emelkedtek csütörtökön az amerikai tőzsdék, végül a Dow és az S&P500 is új történelmi csúcson zárt be, a Dow idén 7,8, míg az S&P500 idén 9,6 százalékkal került feljebb.

Az OTP sem tartana itt, ha nem lenne a tőzsdén 2018.09.21 08:48 A Budapesti Értéktőzsde harmadik alkalommal készítette el partnereivel a BÉT50 - ötven hazai vállalat sikertörténete című kiadványt. A kiadvány célja, hogy konkrét példákon keresztül szemléltesse a hazai vállalkozásokban rejlő potenciált a széles közönség számára. A korábbi évek gyakorlatával összhangban a kiadványt idén is szeptember 20-án, a BÉT50 - középvállalatok csúcstalálkozója konferencián mutatták be, amelyet az egyik vezető tőzsdei nagyvállalat, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója, Csányi Sándor nyitott meg beszédével. tovább a cikkhez...