Eséssel zárta a hétfői kereskedést a magyar tőzsde 2018.10.01 17:30 Eséssel zárta a hétfői kereskedést a magyar tőzsde, a BUX 10,6 milliárd forintos forgalom és 288 pontos esés mellett 0,8 százalékkal került lejjebb, az OTP árfolyama 0,7 százalékkal került lejjebb, a bankpapír 10 250 forinton zárt. A Mol mindemellett 1 százalékos esést követően 2970 forinton zárt, míg a Magyar Telekom árfolyama 1,3 százalékkal került lejjebb. A pozitív kivételt a Richter jelentette, a gyógyszergyártó árfolyama 0,5 százalékkal került feljebb.

Történelmi csúcsa közelében jár a Dow 2018.10.01 16:59 Emelkedéssel vágnak neki az új hétnek a tengerentúli tőzsdék, a befektetők az USA és Kanada egyezségének örültek, miután a két ország megállapodott az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény (NAFTA) megújításáról. A kereskedelmi háborús aggodalmak mérséklődése után a Dow 260 pontos plusz mellett 1, míg az S&P500 0,7 százalékkal került feljebb.

Egyre nagyobb az esés a magyar tőzsdén 2018.10.01 16:06 Míg az európai tőzsdéken összességében jó a hangulat, a régiós részvényindexek közül a bécsi börze 0,9, míg a lengyel WIG 0,5 százalékkal került feljebb, a magyar tőzsdén egyre nagyobb az esés, a BUX 8,3 milliárd forintos forgalom és 410 pontos esés mellett 1,1 százalékkal került lejjebb. a blue chipek kivétel nélkül esnek, a Richter 0,3, a Mol 1,3, az OTP árfolyama pedig 1,1 százalékkal került lejjebb, esik a Magyar Telekom is, a telekomcég árfolyama 1 százalékot esett. Esnek a Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó részvények is, a Konzum 3,8 százalékkal került lejjebb, míg az Opus 5,9 százalékot zuhant, miután a piaci szereplők rosszul fogadták a Konzum és az Opus első féléves beszámolóit.

Kirúgták a vezérigazgatót, elszállt az árfolyam 2018.10.01 15:45 A General Electric hétfőn váratlanul menesztette a társaság vezérigazgatóját, miután a GE igazgatótanácsa szerint John Flannery túlságosan is lassan haladt a vállalat átalakításával. A társaság mindemellett profit warningot is közzétett, azonban a befektetők ennek ellenére is örültek a bejelentésnek, a GE árfolyama szárnyal a hétfői piacnyitás után. tovább a cikkhez...

OTP-be, olajba, aranyba vagy kávéba kellett idén fektetni? 2018.10.01 14:31 Olaj, kakaó, OTP, sertéshús, cukor vagy kínai részvények? Nagyon nem mindegy, mibe fektettünk év elején, masszív mozgásokat láttunk idén a világ tőzsdéin, ha rossz lóra tettünk, egyes eszközosztályokon simán bukhattunk 20-30 százalékot az év első 9 hónapjában. tovább a cikkhez...

Enyhült a feszültség, emelkednek az európai részvényindexek 2018.10.01 12:46 Eséssel zárták a hét utolsó napját az európai tőzsdék, miután a 2019-es olasz költségvetés 2,4 százalékos hiánnyal benyújtott tervezete alaposan ráijesztett a piaci szereplőkre, a befektetők egy része attól tartott, hogy a tartósan laza olasz költségvetési politika nyomán ismét emelkedő pályára állhat az olasz államadósság. A hétfői kereskedésben enyhült a részvénypiaci feszültség, a befektetők a NAFTA-megállapodásnak örültek, miután amerikai lapértesülések szerint Kanada csatlakozik az Egyesült Államok és Mexikó között augusztusban megszületett egyezséghez, azt követően, hogy a két ország végül meg tudott állapodni az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény (NAFTA) megújításában. Az enyhülő kereskedelmi háborús félelmek következtében a kontinens irányadó részvényindexei emelkednek, a DAX 0,6, a CAC40 0,3 százalékkal került feljebb, míg 1,5 százalékos emelkedésével a legjobban a bécsi börze teljesít.

Elfogyott a BUX lendülete, esik az OTP 2018.10.01 11:45 A hétfői piacnyitás után látott lejtmenet után bár felpattant a magyar tőzsde, a délelőtt második felében azonban elfogyott a hazai részindex lendülete és a BUX lefordult, annak ellenére is, hogy az irányadó európai részvényindexek emelkednek, és a régiós tőzsdeindexek közül a varsói és a bécsi börze is 1 százalék feletti pluszban jár. A BUX 4,7 milliárd forintos forgalom és 166 pontos mínusz mellett 0,4 százalékkal került lejjebb, a Mol stagnál, míg a Magyar Telekom lefordult, a telekomcég árfolyama 0,9 százalékkal került lejjebb. A pozitív kivételt a Richter jelenti, a gyógyszergyártó árfolyama 0,4 százalékkal került feljebb. Az OTP bár pénteken szárnyalt, a bankpapír lendülete elfogyott a hét első napján, az OTP árfolyama 0,9 százalékkal került lejjebb.

Felfelé kapaszkodik a BUX 2018.10.01 09:43 Míg az irányadó európai börzéken nem egyértelmű az irány a hétfői piacnyitás után, a magyar tőzsde a kezdeti lejtmenet után bár gyorsan felpattant, a lendület azonban alábbhagyott és a BUX 33 pontos plusz mellett 0,1 százalékkal került feljebb. 1,3 milliárd forinttal az OTP a legforgalmasabb papír a magyar tőzsdén, a pénteken szárnyaló bankpapír tovább kapaszkodott ma felfelé, az OTP 0,2 százalékkal került feljebb. A Magyar Telekom továbbra is 400 forinton stagnál, a Richter árfolyama 0,1 százalékkal került lejjebb, míg a Mol 0,5 százalékkal került feljebb.

Emelkedik a Konzum, az Opus azonban nem talál magára 2018.10.01 09:33 Mozgalmasan indult a hétfői kereskedés a Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó részvények számára, a Konzum és az Opus is a hétvégén tette közzé első feléves beszámolóit. A Konzum a kezdeti, közel 3 százalékos emelkedése után mérséklődött a lendület, a Konzum árfolyama 1,5 százalékkal került feljebb, míg az Opus árfolyama a hétfői piacnyitás utáni esés után továbbra sem igazán talált magára, az Opus árfolyama 1,9 százalékkal került lejjebb. A szintén hétvégén jelentő Appeninn árfolyama pedig 0,5 százalékkal került feljebb.

Eséssel indul a hét a magyar tőzsdén 2018.10.01 09:16 Eséssel indítja a hetet a magyar tőzsde, a BUX 83 pontos esés mellett 0,2 százalékkal került lejjebb, a hazai blue chipek felemásan teljesítenek, a Magyar Telekom stagnál, míg a Richter árfolyama 0,9 százalékkal került feljebb. A pénteken szárnyaló OTP lendülete egyelőre kifulladni látszik, a bankpapír árfolyama 0,7 százalékkal került lejjebb, míg a Mol 0,2 százalékkal került lejjebb.

Rángatják a Mészáros-papírokat. 2018.10.01 09:07 A hétvégén tette közzé a Konzum és az Opus első féléves beszámolóját, bár mindkét társaság árbevétele jelentős mértékben bővült 2018. első felében, a piaci szereplők vegyesen fogadták a gyorsjelentéseket, a Konzum 2,6 százalékkal került feljebb a hétfői piacnyitás után, míg az Opus 2,9 százalékkal került lejjebb.

Enyhül a feszültség, emelkedéssel indulhat a nap Európában 2018.10.01 08:46 Mi történik a tőzsdéken? !--> Az olasz költségvetési lazítással kapcsolatos aggodalmak nyomták rá bélyegüket az európai börzék hangulatára a hét utolsó napján, az amerikai részvényindexek is eséssel kezdték a napot, majd a hangulat később bár javult, a pénteki piaczárásra elfogyott a lendület, és az amerikai tőzsdék végül előző napi záróértékeik közelében zárták a pénteki kereskedést. A Dow végül 18 pontos plusz mellett 0,1 százalékos emelkedéssel zárta a pénteki kereskedést, az S&P500 stagnált, míg a Nasdaq minimális, 4 pontos erősödéssel fejezte be a hét utolsó napját.



Hatalmasat zuhant a Tesla részvényeinek árfolyama pénteken, miután az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) csalás miatt pert indított a társaság elnök-vezérigazgatója ellen, miután az SEC szerint Musk a Tesla tőzsdei kivezetésével, és az ügylet finanszírozásával kapcsolatos Twitter-üzenetével szándékosan vezethette félre a cég részvényeseit. A Tesla végül 14 százalékot esett a hét utolsó napján. A hétvégén azonban bejelentették, hogy Elon Musk megegyezett a tőzsdefelügyelettel, amelynek keretében Musknak minimum 3 évre le kell mondania a Tesla elnöki tisztségéről és további 20 millió dollár büntetést is fizetnie kell, amiért augusztus elején meggondolatlan twitter-üzenetével befolyásolta vállalata részvényeinek árfolyamát, bár Musk megtarthatja a vezérigazgatói posztját, és tovább irányíthatja majd a Teslát.



Megállapodott egymással az USA és Kanada, amerikai lapértesülések szerint Kanada csatlakozik az Egyesült Államok és Mexikó között augusztusban megszületett egyezséghez, s ezzel véget ér a hónapok óta tartó bizonytalanság a NAFTA jövőjével kapcsolatban. Az első kiszivárgott információk szerint Kanada tett engedményeket: a többi között például megnyitja majd az eddig zárt piacát az amerikai tejtermékek előtt, és beleegyezett az Egyesült Államokba vámmentesen exportálható gépjárművek Trump által megszabott kvótájába.



A kínai tőzsdék ünnep miatt zárva tartottak hétfőn, míg Ázsia más részein mérsékelt emelkedéssel indult a hét, a Nikkei 0,6 százalékkal került feljebb, míg a szingapúri tőzsde 0,1 százalékkal került ma feljebb, míg a dél-koreai Kospi stagnál.



Az európai tőzsdéken uralkodó kifejezetten rossz hangulat ellenére is nagyot emelkedett a magyar tőzsde pénteken, a BUX végül 700 pontos plusz mellett 1,9 százalékkal került feljebb, a blue chipek kivétel nélkül emelkedéssel zárták a napot, a Magyar Telekom 0,3 százalékos erősödést követően éppen a 400 forintos szinten fejezte be a pénteki kereskedést, a Mol végül 0,3, míg a Richter árfolyama 0,4 százalékkal került feljebb. A nap nyertese egyértelműen az OTP volt, a bankpapír 4,7 százalékos szárnyalással zárta a hét és a negyedév utolsó kereskedési napját, az OTP végül 10 320 forinton zárta a pénteki kereskedést.



A határidős DAX index 12 ponttal került feljebb hétfő reggel, 0,1 százalékos emelkedést vetítve előre a mai piacnyitásra.



A forint gyengüléssel indítja a hétfői napot az euróval szemben, egy euró 323,59 forintba kerül, egy dollárért pedig 279,32 forintot kell fizetni ma reggel.

!--> Mire figyelnek a befektetők? !--> Hétfőn az MNB teszi közzé a második negyedéves pénzügyi számlák felülvizsgált adatát.



Németországból az augusztusi kiskereskedelmi forgalmi statisztikát teszik közzé.



A hét első napján az eurozónából a szeptember, feldolgozóipari beszerzési menedzserindex végső értékét publikálják majd.



Az Egyesült Államokból a feldolgozóipari ISM indexre figyelnek majd a befektetők.

!--> Mi történt idén a tőkepiacokon? Szárnyalt pénteken az OTP, a magyar blue chipek mindemellett mérsékelt erősödéssel zárták a hét utolsó napját, a hazai nagypapírok idei teljesítménye azonban negatív, a Magyar Telekom 12,7, a Richter 23,2 százalékkal került idén lejjebb, míg az OTP 3,7 százalékkal került lejjebb idén.

Villantott a Konzum - A menedzsment nagyon optimista (2.) 2018.09.30 16:28 A Konzum közzétette első féléves beszámolóját a Budapest Értéktőzsde honlapján, így a befektetők egy kis ízelítőt kaphattak abból, mire képes a cégcsoport a szinte teljesen végrehajtott tőkeemelési-sorozatnak köszönhetően. Kiderült ugyanis, hogy a Konzum árbevétele meghaladta a 11 milliárd forintot az időszak során. A látványos megugrás elsősorban a kibővített turisztikai portfólió teljesítményének volt köszönhető, de a társaság ingatlan-, tőkepiaci- és biztosítási, valamint vagyonkezelési divíziói is segítették az árbevétel növekedését. A cégcsoport EBITDA-ja és üzemi eredménye is jelentősen megugrott, ráadásul a menedzsment is nagyon optimista. Véleményük szerint a turisztikára jellemző szezonalitásnak köszönhetően a következő félév csoportszinten sokkal erősebb lehet a mostaninál. Középtávon pedig úgy számolnak, hogy a Konzum EBITDA-ja akár akvizíciók nélkül is elérheti évente a 10 milliárd forintot. tovább a cikkhez...

Jól sikerült az Appeninn első féléve 2018.09.30 13:23 Vasárnap tette közzé első féléves gyorsjelentését az Appeninn, amelyből kiderült, hogy a társaság ingatlan bérbeadásból származó bevétele 3,7 százalékkal 2,7 millió euróra emelkedett, míg az adózott eredmény 723 ezer euróra bővült. Az első félév kedvező számai után az Appeninn menedzsmentje optimista, a társaság pozitívan ítéli meg az ingatlanpiaci kilátásokat, és kiemelkedő növekedési potenciált lát a budapesti ,,A'' kategóriás irodapiacon, valamint a hazai- és a régiós kiskereskedelmi piacon is, az Appeninn pedig további akvizíciókkal és fejlesztésekkel kívánja bővíteni a társaság ingatlan-portfólióját a későbbiekben. tovább a cikkhez...