A piaci szereplők péntektől AutoWallis néven kereskedhetnek az Altera papírjaival, míg ezzel párhuzamosan a részvényfelaprózásra is sor került, amelynek keretében a társaság részvényeinek korábbi, 100 forintos névértéke 12,5 forintra változott és a cég tőzsdére bevezetett részvényeinek darabszáma a nyolcszorosára nőtt. A névváltoztatásra és a splitre azután került sor, hogy az AutoWallis tulajdonába került a Wallis Csoport négy gépjármű-kereskedelemmel foglalkozó és autós szolgáltatásokat nyújtó társasága. Az AutoWallis árfolyama pénteken közel 20 százalékos erősödés után napi limittel emelkedett, az árfolyam hétfőn is napi limittel emelkedik, az árfolyam 195 forintig emelkedett ma.

Szárnyal Alteo 2019.02.04 11:38

Az Alteo az elmúlt hónapok folyamán több fontos bejelentést is tett, amelyet követően az MKB frissítette az Alteo részvényekre vonatkozó modelljét. Az MKB elemzői 1011 forintra emelték meg az Alteo-részvények célárfolyamát, ami közel 49 százalékkal magasabb, mint a részvény pénteki záróára. A társaság vezérigazgatója, Ifj. Chikán Attila a Portfolionak adott interjújában mindemellett arról beszélt, hogy az Alteo a nemzetközi színtéren is szeretne ismertté válni, ami nem csak az energetikában bír jelentőséggel, hanem a tőkepiacokon is. Az Alteo részvényei az elmúlt hét folyamán nagyot erősödtek, az emelkedés a hétfői kereskedés első felében is folytatódott, az Alteo árfolyama 10,3 százalékkal került ma feljebb, míg a társaság részvényei idén 17,2 százalékot emelkedtek.