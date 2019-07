Eséssel zárta a szerdai kereskedést a magyar tőzsde 2019.07.24 17:12 A hazai részvényindex felfelé kapaszkodott ma, azonban a szerdai piaczárás felé közeledve elfogyott a lendület és a magyar tőzsde előző napi záróértéke alá süllyedt vissza. A BUX végül 64 pontos mínusz mellett 0,2 százalékkal került lejjebb, míg a blue chipek felemásan teljesítettek. Az OTP 0,6 százalékos esés után 12 600 forinton zárt, a Richter 0,4 százalékkal került lejjebb, a gyógyszergyártó papírjai 5 005 fejezték be a hét harmadik napját, míg a Magyar Telekom 0,5 százalékos esést követően 435 forinton búcsúzott a szerdai kereskedéstől. A pozitív kivételt a Mol jelentette, az olajtársaság részvényei 0,6 százalékos emelkedés után 3 100 forinton zártak.

Bajban az Amazon? Állítólag egy egész iparágat tönkretett 2019.07.24 16:24 Tegnap este óta hivatalos, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium vizsgálja a technológiai óriások esetleges versenykorlátozó magatartását és a nyilatkozatok alapján az Amazon nem számíthat sok jóra. A pénzügyminiszter szerint ugyanis az internetes kiskereskedelmi óriás tönkretette az amerikai kiskereskedelmi szektort. tovább a cikkhez...

Lejjebb kerültek a tengerentúli tőzsdék 2019.07.24 15:38 Eséssel indult a hét harmadik napja a tengerentúli tőzsdéken, a befektetők a vállalati gyorsjelentésekre figyelnek, a Caterpillar árfolyama 5,2 százalékkal került ma lejjebb, miután a nehézgép-gyártó eredménye alulmúlta a várakozásokat, míg a Boeing 1 százalékkal került lejjebb azt követően, hogy a repülőgépgyártó masszív veszteségről számolt be a második negyedéves gyorsjelentésében a 737 Max gépekkel kapcsolatos problémák miatt, azonban az elemzők ennél is nagyobb veszteséget vártak. A Facebook mindemellett 1,7 százalékot esett, miután bejelentették, hogy a közösségi médaicég valóban megállapodott az amerikai kereskedelmi bizottsággal (FTC) és ötmilliárd dolláros büntetést fizet a Cambridge Analytica botrány miatt. A hangulatra mindemellett az is rányomta bélyegét, hogy az amerikai igazságügyi tárca versenyjogi vizsgálatot indított a nagy amerikai technológiai cégek ellen. A szerdai piacnyitástól távolodva a Nasdaq 0,2 százalékkal került lejjebb, az S&P500 0,1 százalékot esett, míg a Dow 119 pontos mínusz mellett 0,5 százalékkal került lejjebb.

Elmaradt a várakozásoktól a Caterpillar profitja 2019.07.24 15:10 A szerdai piacnyitás előtt tette közzé beszámolóját a Caterpillar, a nehézgép-gyártó bevétele 3 százalékkal 14,4 milliárd dollárra nőtt a második negyedévben a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva, míg a tisztított egy részvényre eső nyereség 2,83 dollár lett, szemben a Reuters elemzői konszenzusának 3,12 dolláros várakozásaival. A társaság az idei évre fenntartotta a mérsékelt bevételnövekedésre vonatkozó várakozásait, míg a Caterpillar megerősítette, hogy idén 11,75-12,75 dolláros tisztított EPS-t vár, a befektetőket mindemellett óvatosságra inthette, hogy a második negyedévben a cég ázsiai eladásai 22 százalékkal csökkentek a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva. A nehézgép-gyártó második negyedéves számai után eséssel indíthatják a szerdai kereskedést a cég papírjai, a Caterpillar 5,3 százalékot esett a nyitás előtti kereskedésben.

Itt a bejelentés: megkapta hatalmas bírságát a Facebook 2019.07.24 14:54 Igaznak bizonyultak a korábban kiszivárgott hírek, a Facebook valóban megállapodott az amerikai kereskedelmi bizottsággal 8FTC) és 5 milliárd dolláros bírságot fizet a Cambidge Analytica-botrány kapcsán. Ekkora büntetést még soha nem szabott ki a szervezet. tovább a cikkhez...

Súlyos veszteség a Boeingnél 2019.07.24 14:21 Masszív veszteségről számolt be a Boeing második negyedéves gyorsjelentésében a 737 Max gépekkel kapcsolatos problémák miatt. De kisebb volt a veszteség, mint amit az elemzők vártak, így nem is reagált különösebben nagy elmozdulással az árfolyam a nyitás előtti kereskedésben, 0,7 százalékos mínuszban állnak a részvények. Újdonság, hogy a menedzsment most nem fogalmazott meg a jövőre vonatkozó várakozást a géptípussal kapcsolatos bizonytalanságok miatt. tovább a cikkhez...

Felpattant az AutoWallis 2019.07.24 14:19 Az elmúlt hetek lecsorgása után felpattant az AutoWallis, az árfolyam 6,9 százalékkal került ma feljebb, a társaság részvényei 124 forintig emelkedtek. Az AutoWallis papírjai 63,6 millió forintos forgalom mellett emelkednek, azonban érdemes megemlíteni, hogy az AutoWallis mai forgalma 63,3 százalékkal alacsonyabb a cég részvényeinek idei, átlagos forgalmával összehasonlítva.

Emelkedik a BUX 2019.07.24 14:09 Felemásan teljesítenek a régiós részvényindexek ma délután, a prágai tőzsde 0,4 százalékos erősödése mellett a bécsi börze 0,1 százalékkal került feljebb, míg a lengyel WIG 0,1 százalékot esett. A magyar tőzsde emelkedik, a BUX 2 milliárd forintos forgalom és 91 pontos plusz mellett 0,2 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek a stagnáló OTP kivételével emelkednek. A BUX komponensei közül a Graphisoft Park és az AutoWallis részvényei teljesítenek a legjobban.

Összeomlott az Aston Martin árfolyama 2019.07.24 13:27 Visszavágta idei előrejelzéseit az Aston Martin, amit a brit luxusautó-gyártó a fokozódó makrogazdasági bizonytalansággal indokolt. A cég bejelentését nagyon rosszul fogadták a befektetők, az Aston Martin árfolyama több mint húsz százalékot esett. tovább a cikkhez...

Nincs egyértelmű irány az európai börzéken 2019.07.24 12:33 Erősödéssel vágtak neki a keddi kereskedésnek az amerikai részvényindexek, miután a befektetők a Coca-Cola és a United Technologies jó gyorsjelentéseire figyeltek. Az emelkedés a nap második felében is folytatódott, a piaci szereplők kedvezően fogadták az USA és Kína folytatódó kereskedelmi tárgyalásaival kapcsolatos beszámolókat, miután a Bloomberg beszámolója szerint az Egyesült Államok kereskedelmi főtárgyalója, Robert Lighthizer a jövő héten Sanghajba utazik, ahol folytatódnak a két ország kereskedelmi egyeztetései. A Dow és az S&P500 végül egyaránt 0,7 százalékos emelkedéssel zárt, míg a Nasdaq 0,6 százalékkal került feljebb. A tengerentúli tőzsdék keddi erősödése után az irányadó ázsiai részvényindexek többsége is emelkedett szerdán, miután a befektetők kedvezően fogadták az USA és Kína folytatódó kereskedelmi tárgyalásaival kapcsolatos beszámolókat, a Nikkei 0,4 százalékos erősödése mellett a hongkongi tőzsde 0,2 százalékkal került feljebb, míg a sanghaji börze 0,8 százalékot emelkedett. Az irányadó európai részvényindexek felemásan teljesítenek ma, miután a folytatódó kereskedelmi tárgyalásokkal összefüggő optimizmust háttérbe szorították a vállalati gyorsjelentések, és a júliusi, előzetes beszerzési menedzserindexek is, miután az IHS Markit mai adatközléséből kiderült, hogy mind a német-, mind a francia feldolgozóipari- és szolgáltatói beszerzési menedzserindexek is a vártnál rosszabbak lettek. A CAC40 0,5 százalékos esése mellett a brit tőzsde 0,9 százalékkal került lejjebb, a milánói börze mindemellett 0,2 százalékot erősödött, míg a DAX 0,3 százalékot emelkedett.

Emelkedik a BUX a szerdai piacnyitás után 2019.07.24 09:05 Emelkedéssel indult a hét harmadik napja a magyar tőzsdén, a BUX 86 pontos plusz mellett 0,2 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek felemásan teljesítenek a szerdai piacnyitás után. Az OTP és a Richter stagnál, a Mol 0,5 százalékkal került feljebb, míg a Magyar Telekom 0,9 százalékot erősödött.

A vállalati gyorsjelentésekre figyelnek a befektetők 2019.07.24 08:37 Mi történt tegnap a tőzsdéken? Emelkedéssel indult a hét második napját a tengerentúli tőzsdéken, miután a befektetők a vállalati gyorsjelentésekre figyeltek, a Coca-Cola 6,1 százalékos emelkedéssel zárt, miután a cég bevétele nagyjából megfelelt az elemzői várakozásoknak, és a társaság felfelé módosította a teljes idei évre vonatkozó bevételvárakozásait. A United Technologies 1,5 százalékot emelkedett tegnap, miután a cég megemelte az idei évre vonatkozó bevétel és profitvárakozásait is. Az amerikai részvénypiacok erősödése a kereskedés második felében folytatódott, miután a Bloomberg arról számolt be, hogy az Egyesült Államok kereskedelmi főtárgyalója, Robert Lighthizer a jövő héten Sanghajba utazik, ahol folytatódnak majd az USA és Kína kereskedelmi tárgyalásai, az amerikai részvénypiacok végül történelmi csúcsaik közelében fejezték be a hét második napját, a Dow végül 177 pontos emelkedés mellett 0,7 százalékkal került feljebb, az S&P500 0,7 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,6 százalékos erősödéssel zárta a keddi kereskedést. Míg az európai tőzsdéken kedden kifejezetten jó hangulatban telt a keddi kereskedés, a magyar tőzsde csupán mérsékelt erősödéssel fejezte be a hét második napját, a BUX 29 pontos plusz mellett 0,1 százalékkal került feljebb, míg a hazai blue chipek vegyesen zártak. Az OTP 0,5 százalékos erősödés után 12 680 forinton zárt, a Richter 0,3 százalékkal került feljebb, a gyógyszergyártó részvényei 5 025 forinton fejezték be a keddi kereskedést, míg a Magyar Telekom 0,3 százalékos emelkedés után 437 forinton búcsúzott a hét második napjától. A negatív kivételt ezúttal a Mol jelentette, az olajtársaság részvényei 0,6 százalékos esés után 3 082 forinton zártak. Mik az előjelek mára? A tengerentúli tőzsdék keddi erősödése után az irányadó ázsiai részvényindexek többsége is emelkedik szerdán, miután a befektetők kedvezően fogadták az USA és Kína folytatódó kereskedelmi tárgyalásaival kapcsolatos beszámolókat, a Nikkei 0,3 százalékos erősödése mellett a hongkongi tőzsde 0,7 százalékkal került feljebb, míg a sanghaji börze 0,8 százalékot emelkedett. Ázsia más részein felemásan teljesítenek a tőzsdék, a szingapúri tőzsde 0,1 százalékos erősödése mellett a dél-koreai Kospi 0,9 százalékot esett. Az amerikai határidős részvényindexek mérsékelt mínuszban járnak ma reggel, míg a határidős DAX 21 pontos emelkedése 0,2 százalékos erősödést vetíthet előre a szerdai piacnyitásra. Mi mozgatja a tőzsdéket? Az eurozónából és az Egyesült Államokból beérkező júliusi beszerzési menedzserindexek mellett a befektetők a vállalati gyorsjelentésekre fókuszálnak majd, míg az USA és Kína folytatódó kereskedelmi tárgyalásaival kapcsolatos hírek szintén kiemelt befektetői érdeklődésre tart majd számot. Az Egyesült Államok kereskedelmi főtárgyalója és Steven Mnuchin a jövő héten Kínába látogat majd, a két ország folytatódó kereskedelmi egyeztetéseivel kapcsolatban a Fehét Ház gazdasági tanácsadója, Larry Kudlow arról beszélt, hogy Kína több mezőgazdasági terméket vásárolhat az Egyesült Államokból. Mire érdemes ma figyelni? Szerdán nem érkezik kiemelt hazai makroadat, az eurozónából a júliusi, feldolgozóipari és a szolgáltatói beszerzési menedzserindexek előzetes értékeit teszik közzé. Az Egyesült Államokból a Markit júliusi, feldolgozóipari és a szolgáltatói beszerzési menedzserindexeinek előzetes értékei mellett a júniusi újlakás értékesítési statisztikákat publikálják majd. Szerdán teszi közzé gyorsjelentését többek között a Boeing, a Ford, a Facebook és a Tesla is. Mi történt eddig a tőzsdéken?