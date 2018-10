A tegnapi emelkedést követően ma tovább szárnyalt a 4iG, 563 milliós forgalmukkal a társaság részvényei a hatodik legforgalmasabb részvények a magyar tőzsdén, megelőzve a Konzumot és a Magyar Telekomot is. A 4iG árfolyama napi limittel emelkedik, a részvény ezzel 930 forintnál új csúcsra emelkedett ma.

A keddi kereskedést jelentős emelkedéssel zárták az amerikai részvényindexek, a hét harmadik napján azonban lefordultak a tengerentúli tőzsdék, miután az európai börzéken irányadó hangulatromlással párhuzamosan a befektetők a vállalati gyorsjelentésekre és a Fed legutóbbi kamatdöntő üléséről este beérkező jegyzőkönyvre vártak. A Dow komponensei közül az IBM részvényei teljesítenek a leggyengébben, miután a társaság a tegnapi piaczárás után közzétett gyorsjelentésében a várakozásokat alulmúló árbevételről számolt be, az IBM 7,3 százalékkal került ma lejjebb. A Dow 273 pontos esés mellett 1,1 százalékkal került lejjebb, míg az S&P500 0,9 százalékkal került lejjebb.

Hétfőn napi limittel emelkedett az Est Media árfolyama, miután a hétvégén bejelentették, hogy Andy Vajna egy cégén keresztül bevásárolta magát a társaságba . A szárnyalás tegnap is folytatódott, és bár az Est Media ma a júliusi, 189 forintos napon belül csúcsa közelébe emelkedett, azonban a kiemelkedő forgalom ellenére is lefordult a papír és az Est Media árfolyam 6,5 százalékkal került ma lejjebb.

Míg a magyar tőzsde keddi záróértéke közelében jár, és a hazai blue chipek felemásan teljesítenek, a Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó részvények többsége a délután második felében is emelkedik, az Appeninn és a Konzum árfolyama egyaránt 3,7 százalékkal került feljebb, az Opus 9,4 százalékot emelkedett, míg a 4iG árfolyama 16 százalékos szárnyalást követően 900 forintig emelkedett ma.

A nagy európai autógyártók közül a Peugeot és a Reanult árfolyama több mint 4 százalékot esett, a Ferrari és a Fiat Chrysler 2,5 százalékos mínuszban áll, a német autógyártók kisebb esésekkel megúszták: 1 százalék körüli mínuszban tartózkodik a Daimler, a BMW és a Volkswagen is.

Ma is kiugró a forgalom az Est Media piacán, ma a harmadik legforgalmasabb részvény a magyar tőzsdén, lekörözi a Molt is. (Egyébként ma esik a részvény.) A hétvégén jelentette be a cég, hogy Andy Vajna 5 százalék feletti részesedést szerzett a vállalatban.