A negatív piaci hangulatban is folytatni tudta keddi emelkedését az Appeninn, amely 1,1 százalékos pluszban zárt ma, a társaság papírjainak keddi emelkedése mögött részben a Konzum részvényvásárlásai álltak. A Konzum mindemellett 0,3 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést, a társaság múlt szerdán már kedvező előzetes számokkal örvendeztette meg a befektetőket , a Konzum részletes éves beszámolóját csütörtökön ismerhetik majd meg a piaci szereplők.

A keddi emelkedő nap után bár erősödéssel indult a kereskedés a magyar tőzsdén, azonban délelőtt elromlott a hangulat, miután a kereskedelmi háborúval kapcsolatos befektetői aggodalmak alól a hazai börze sem volt képes függetleníteni magát. A BUX végül 592 pontos esés mellett 1,5 százalékos mínuszban zárt. Eséssel zárták a napot a hazai blue chipek is, a Magyar Telekom 0,2, a Richter 1,3 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést, míg az OTP 1,8, a Mol pedig 1,9 százalékot esett.

Bár az elmúlt hetek jelentős esése után hétfőn és kedden is emelkedni tudott a bitcoin, azonban a felpattanás a hét harmadik napján kifulladni látszik, és az általánosan negatív piaci hangulatban a kriptodeviza árfolyama ismét dél felé vette az irányt, a bitcoin 7 százalékos zuhanás után újra a 7000 dolláros szint alá esett.

Továbbra is borús a hangulat az európai tőzsdéken, bár a kontinens börzéi a szerdai piaczárás felé közeledve a nap első felében látott mélypontokról sikerrel mozdultak el, azonban érdemi hangulatjavulásról nem beszélhetünk, az irányadó részvényindexek továbbra is esnek.

Aggódnak a befektetők, esnek a tengerentúli tőzsdék 2018.04.04 16:03

A globális kereskedelmi háborúval összefüggő aggodalmak alaposan elrontották a piaci hangulatot szerdán, az irányadó európai tőzsdék esése mellett a régiós részvényindexek is mínuszban járnak. Az amerikai piacnyitás felé közeledve a tengerentúli határidős indexek is vaskos mínuszokat vetítettek előre, a tengerentúli tőzsdék eséssel indították a hét harmadik napját, a piaci szereplők a kínai-amerikai kereskedelmi konfliktus legfrissebb fejleményei miatt aggódnak, bár szerdai piacnyitás előtt érkezett egy pozitív amerikai munkaerőpiaci adat, a befektetői fókusz középpontjában továbbra is a kereskedelmi háborúval összefüggő hírfolyam állhat majd a nap folyamán. A Dow 393 pontos mínusz mellett 1,6 százalékos esést mutat, az S&P pedig 1,1 százalékos mínuszban jár.