Emelkednek az európai tőzsdék, miután a kedvező kínai szolgáltatói beszerzési menedzserindex mellett a befektetők kedvezően fogadták az USA és Kína kereskedelmi tárgyalásaival kapcsolatos, pozitív híreket is. A hangulat javulásában az is szerepet játszhatott, hogy a francia és a német szolgáltató szektorok beszerzési menedzserindexeinek márciusi, végső értékeit felfelé korrigálták. Az irányadó európai részvényindexek közül 1,3 százalékos emelkedésével a német tőzsde teljesít a legjobban, a DAX ezzel idei csúcsára emelkedett.

Az irányadó európai részvényindexek erősödésével párhuzamosan a régiós részvényindexek is emelkednek, a prágai tőzsde 0,7 százalékos emelkedése mellett a lengyel WIG 1,1 százalékkal került feljebb, míg a bécsi börze 1 százalékot emelkedett. A magyar tőzsde a jó hangulat ellenére is csupán stagnál, a BUX 2,6 milliárd forintos forgalom mellett 21 ponttal került feljebb, míg a blue chipek felemásan teljesítenek. A BUX komponensei közül 4,4 százalékos emelkedésével a 4iG részvényei teljesítenek a legjobban, a 4iG emelkedése mögött részben egy felvásárlási pletyka állhatott .

Bár a tengerentúli részvényindexek felemásan zárták a keddi kereskedést, az ázsiai tőzsdék erősödtek szerdán, miután a kínai szolgáltatószektor beszerzési menedzserindexe a Caixin adatközlése szerint 54,4 pontra, 14 hónapos csúcsra emelkedett a februári 51,1 pontos érték után. Az USA és Kína kereskedelmi tárgyalásai is folytatódnak, miután a kínai elnök kereskedelmi tárgyalója tegnap Washingtonba érkezett. Az amerikai kereskedelmi kamara tisztségviselőjét idéző Financial Times szerint a két ország kereskedelmi tárgyalásai jól haladnak, a megállapodás 90 százaléka már elkészült. Azonban, ha ezen héten nem is sikerülne megegyezésre jutnia a feleknek, az egyeztetéseket akár júniusig meghosszabbíthatják majd. A kedvező hangulat az európai tőzsdékre is átragadt, a kontinens irányadó börzéi közül a francia CAC40 és a német tőzsde teljesít a legjobban ma délelőtt.