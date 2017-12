Mérsékelt erősödéssel kezdi a hetet a forint az euróval szemben, így biztonságos távolságra került a 315-ös lélektanilag fontos árfolyam. Közben a feltörekvő piacokon is minimális az elmozdulás, az euró pedig megint erősödni próbál a dollárral szemben. Délelőtt azonban kissé gyengült a hazai deviza, és újra 314 fölé került az euró/forint kurzus.

A nyugat-európai részvénypiacokhoz hasonlóan a magyar tőzsde is emelkedik, a BUX értéke 0,2 százalékot erősödött. Ez elsősorban a Molnak és az OTP-nek köszönhető.

Ilyen előjelek alapján szinte borítékolható az erősödés 2017.12.11 08:35

Pénteken jó volt a hangulat a világ tőzsdéin, a vezető európai és amerikai részvényindexek is emelkedtek a hét utolsó kereskedési napján. Az erősödés folytatódik hétfő reggel is, a vezető ázsiai tőzsdék kivétel nélkül jól teljesítenek, így nem meglepő, hogy az irányadó nyugat-európai határidős részvényindexek kivétel nélkül emelkedést vetítenek előre. Mindezek együttes hatására pedig arra számíthatunk, hogy a magyar tőzsde is erősödhet a kereskedés első szakaszában.

Mérsékelt erősödéssel kezdi a hetet a forint az euróval szemben, így biztonságos távolságra került a 315-ös lélektanilag fontos árfolyam. Közben a feltörekvő piacokon is minimális az elmozdulás, az euró pedig megint erősödni próbál a dollárral szemben.

Csak néhány kevéssé fontos makrogazdasági adat lát napvilágot a hét első felében, amelyek mérsékelten befolyásolhatják a piaci hangulatot. Ezen a héten ugyanis minden tekintet az Amerikai Egyesült Államokra szegeződik, a Fed szerdán szinte biztos (több mint 95%-os valószínűséggel), hogy 25 bázisponttal megemeli a kamatot, ami így az 1,25-1,5%-os sávba kerül.