Este 8-kor jön a Fed idei utolsó kamatdöntése, ami az év legizgalmasabb döntésének ígérkezik. Bár szinte borítékolható, hogy az amerikai jegybank idén negyedszerre is kamatot emel, az utóbbi hetek tőzsdei zuhanása, illetve az amerikai gazdaság lassulásával kapcsolatos félelmek felerősödése miatt kérdéses, hogy innen milyen irányba halad majd tovább a Fed. Sokan a részvénypiaci zuhanás miatt óvatosabb kommunikációra számítanak a jegybank részéről, ami a dollár gyengítésén keresztül erőt adhatna a feltörekvő piaci devizáknak, köztük a forintnak is. Fennáll azonban a kockázat, hogy a befektetők túlzottan előre szaladtak várakozásaikkal, a Fed pedig egyelőre tartja magát korábbi kamatemelési pályájához: ebben az esetben a dollár további erősödésére lehet felkészülni, ami a forintot új mélypontja felé mozdíthatja el a zöldhasúval szemben. Bármi is legyen a mai döntés eredménye, valószínűleg nagy mozgásokra kell felkészülni a piacokon este, illetve az év vége is izgalmasabb lehet az ilyenkor megszokottnál.

