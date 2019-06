Újabb profit warning a Daimlertől, nagyot esett az árfolyam 2019.06.24 09:30

A Daimler egy éven belül harmadszor adott ki profitfigyelmeztetést, a társaság a hétvégén jelentette be, hogy a 2019-es operatív eredménye nem lesz magasabb a tavalyinál, csupán a 2018-asnak megfelelő lehet. A cég ellen több kormányzati vizsgálat is folyamatban van a Daimler autóinak károsanyag-kibocsátásával kapcsolatban, emiatt a német autógyártó komoly céltartalék képzéséről határozott, a több százmillió eurós céltartalék befolyásolja majd a cég második negyedéves eredményét is. A társaság újabb profit warningját rosszul fogadták a befektetők, a Daimler árfolyama 3,2 százalékkal került ma lejjebb. A BMW mindemellett 0,5 százalékkal került lejjebb, míg a Volkswagen 0,8 százalékot esett.