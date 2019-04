Az európai tőzsdezárást követően a tengerentúli indexek is gyengültek, ahol már a héten kezdődő gyorsjelentési szezonra várnak.

A magyar tőzsde a borús hangulat ellenére is erősödéssel zárta a hét második napját, a BUX 237 pontos plusz mellett 0,6 százalékkal került feljebb, míg a hazai blue chipek kivétel nélkül emelkedéssel zárták a keddi kereskedést. A Magyar Telekom 0,1 százalékos erősödés mellett 467 forinton zárt, az OTP 0,5 százalékkal került feljebb, a bankpapír 12 700 forinton búcsúzott a hét második napjától, míg a Mol 0,6 százalékos emelkedést követően 3278 forinton fejezte be a keddi kereskedést. A hazai blue chipek közül a Richter teljesített a legjobban, a gyógyszergyártó papírjai 1,4 százalékos erősödés után 5540 forinton zártak.

Lejjebb kerültek az európai tőzsdék a keddi kereskedés második felében, miután hat hónap alatt immár a harmadik alkalommal vágta vissza a globális növekedési kilátásait a Nemzetközi Valutalap, az IMF 3,5 százalék helyett immár 3,3 százalékos növekedéssel számol a világgazdaság esetében. A hangulatra a kereskedelmi háborús aggodalmak is árnyékot vetettek, miután az USA kereskedelmi főtárgyalója hétfőn közleményben jelentette be, hogy Washington 11 milliárd dollár értékű vámot kíván kivetni Európai Uniós termékekre abban az esetben, az EU nem hagy fel az Airbusnak nyújtott támogatással, az USA vámfenyegetését Donald Trump mai Twitter-üzenetében is nyomatékosította. A borús részvénypiaci hangulatban a CAC40 0,6 százalékkal került lejjebb, míg a DAX 0,8 százalékot esett.