Est Media a jövőről: Olyan ziccerhelyzetek vannak az iparágban, amiket nem szabad kihagyni

Azt látjuk, hogy a régióban most olyan lehetőség adódott az informatikai vállalkozások számára, amit nem lenne okos kihagyni. Olyan ziccerhelyzetek vannak az iparágban, amiket ki kell használni.

A bejelentett tranzakció lényege, hogy az Est Media megvásárolja a Delta Csoport egyik vállalatát, és ezzel egy működő vállalkozás és valós tevékenység kerül az Est Mediába, ami a menedzsment régi vállalása volt a kisbefektetők felé. Véleményem szerint ez nagyon jó hír mindenkinek, aki rendelkezik Est Media-részvényekkel, hiszen egy új fejezet indulhat a társaság életében, ami remélhetőleg a tulajdonosi érték gyarapodásához vezet majd.A Delta Csoport vállalatai közül a Delta Systems Kft. kerül az Est Mediához, amely a holdingcég egyik 100 százalékos tulajdonban lévő leányvállalata. A Delta Systems egy 30 éves múltra visszatekintő rendszerintegrátor cég, komoly szürkeállománnyal, mérnöki kompetenciákkal és gyártói minősítésekkel rendelkezik. Ezen túlmutatóan a hardver- és szoftverértékesítés és -üzemeltetés területén is kínál szolgáltatásokat. A vállalatnak van alkalmazásfejlesztési kompetenciája is, és bár nem ez a fő tevékenység, két területen, az intelligens közlekedés, illetve smart megoldások és az okosváros szegmensben egészen speciális megoldásaik vannak. Mindhárom terület nagyon fontos a jövőképünk szempontjából, mert IoT-infrastruktúrára épülnek, amelyek a fejlesztési stratégiánk részét képezik majd a jövőben.A Delta jelenlegi tevékenységét szeretnénk megtartani és erősíteni, a cél fenntartani, sőt, felpörgetni azt az organikus fejlődést, amin a cég végigment az elmúlt években.Szeretnénk egy fenntartható növekedési pályára állni, de ehhez innováció is kell a tevékenység megtartása mellett, különösen, ha régiós irányba szeretnénk elmozdulni.A közép-kelet-európai régióban nagyon jelentős a gyártási és a beszállítói tevékenység a nemzetközi multicégek felé. A közép-kelet-európai régióban, ami alatt a V4-országokat, Romániát és Szerbiát értem, összesen 4500-5000 vállalkozás működik a nagy nemzetközi multicégek beszállítói láncában valamilyen státuszú beszállítóként. Az autóipar, a gépipar és az elektronika a három meghatározó ágazat. Közismert, hogy a nemzetközi cégek 3-5 évvel ezelőtt a termelékenység és hatékonyságjavítás érdekében nagyon komoly informatikai fejlesztéseket végeztek. Ma például az Audi, a Mercedes vagy a BMW a legkorszerűbb termelésirányítási rendszerekkel dolgozik, és miután a beszállítói láncokat ezek a cégek úgy tudják hatékonyan menedzselni, ha az abban résztvevő vállalkozások is hasonlóan fejlett informatikai rendszerekkel működnek, ezért egy fejlesztési hullám fog végigsöpörni a régiós cégeken. Ezt a folyamatot gyorsítani fogja az Ipar 4.0 fejlesztések finanszírozására szánt helyi és európai forrás. Olyan mennyiségű pénz érkezik az ipari területen működő vállalkozásokhoz, amilyenre régen nem volt példa.Jellemzően kis- és közepes méretű beszállítócégeket, nem a nagyvállalatokat célozzuk az új termékfejlesztési stratégiával. Olyan vállalkozásoknak szeretnénk segíteni a digitális átállásban, amelyek 10 és 250 millió euró közötti éves árbevétellel dolgoznak. Számukra egzisztenciális kérdés az, hogy az informatikai fejlesztések területén fel tudjanak zárkózni, mert jellemzően 70-80 százalékos kitettségük van egy-egy megrendelővel szemben, ha pedig nem tudnak megfelelni a partnereiknek az informatikai fejlettségük tekintetében, akkor könnyen kikerülhetnek a beszállítói státuszból. Egy olyan vállalat, amelynek az árbevétele 70-80 százalékban egy cégtől jön és kikerül a beszállítói körből, könnyen lehet, hogy lehúzhatja a rolót és befejezheti a tevékenységét. Arra vállalkozunk, hogy egy olyan saját fejlesztésű terméket és szolgáltatásportfoliót alakítunk ki, amely az ipar területén működő kkv-k égető problémáit részben vagy egészében meg tudja majd oldani.Az új vállalati stratégiának van néhány alappillére. Azaz, hogy regionális vállalattá váljon a Delta, 3-5 éven belül szeretnénk piaci jelenléttel rendelkezni az említett 6 régiós országban. Afontos eleme a stratégiának, hogy a tevékenységünket egyre inkább a saját termék és a kapcsolódó szolgáltatások köré építenénk fel. A fenntartható növekedésnek előfeltétele, hogy legyen egy saját terméke a cégnek, illetve a profittermelő képesség szempontjából nem mellékes, hogy mekkora a saját hozzáadott érték az alaptevékenységen belül, tehát egy pénzügyi szempontból eredményesebb működést tudunk elérni, ha a saját termékeinkre építjük a vállalkozás jövőjét. Ahogy szeretnénk a saját termékfejlesztésen túl további akvizíciókat véghezvinni az ipari digitalizáció területén, és az akvizícióknak köszönhetően bővíteni a portfoliót és külföldi piacokra belépni. Apillér, hogy kifejezetten a kis- és közepes méretű vállalatokat szeretnénk kiszolgálni, az ipari területen működő kkv-kat célozzuk meg. Azstratégiai célkitűzésünk, hogy a kormányzati megrendelések arányát a teljes árbevételhez képest leszorítsuk, ugyanakkor azok volumenét az eddigi szinten megtartsuk. Nem cél, hogy a magyar kormányzati szállítóvá váljunk - bár természetesen értékalapon bárkivel együttműködünk, ha a szolgáltatásainkat hasznosítani tudják a megrendelők -, de nem ezen van a menedzsment fókusza.Nincs napirenden, de lehetnek, ez a piac kicsi, ezért a piaci szereplők mindig rákényszerülnek az együttműködésre. Számunkra a 4iG és T-Systems közötti tranzakció olyan értelemben nem releváns, hogy nem ahhoz a történethez igazítjuk a saját stratégiánkat. Természetesen figyeljük, hogy a versenyben ki hogyan helyezkedik, sőt az elmúlt években mindkét céggel több közös projektben tudott sikeresen együttműködni a Delta Csoport és ez várhatóan a jövőben is így marad, de nekünk alapvetően a saját elképzeléseink végrehajtása a fontos.Egyelőre nincs napirenden, ezt a konkrét tranzakciót szeretnénk sikeresen lebonyolítani (a Delta Systems megvásárlását), a további lépésekről a jövőben tudunk nyilatkozni.Balázs Csaba a társaság legutóbbi közgyűlésén gyakorlatilag teljesen háttérbe vonult, és az új igazgatóság megválasztásával ilyen értelemben is egy új fejezet kezdődik. A tranzakció után kibővülő igazgatóság fogja a vállalat stratégiai irányítását végezni, ennek nem tagja Balázs Csaba, és a Delta Systemsnek pedig van egy sikeres és tapasztalt operatív menedzsmentje, amely a napi működést fogja biztosítani.Feltehetően változtatni fogjuk a cég nevét. Hogy mi lesz az új társaság neve, azt egyelőre még nem tudom megmondani, mert még nem tartunk ott.Sokféleképpen lehet értékelni egy céget. A befektetők a fundamentumok, például szerződésállomány, technikai eszközök, humán erőforrás és szakértelem mellett a jövőképet szokták beárazni, és azt gondoljuk, hogy a stratégiában kijelölt területeken nagyon komoly és reálisan megcélozható növekedési lehetőség van a társaság számára. Nem véletlen a 210 forintos részvényenkénti apport érték, ha nem gondolnánk, hogy ér ennyit a vállalat és a benne rejlő potenciál, akkor nem lenne ekkora a tőkeemelés részvényértéke. Ezért véleményem szerint a tranzakció nemcsak, hogy alátámasztja a jelenlegi árfolyamot, de magasabbat is indokolhatna.