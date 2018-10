Európában is autókat hív vissza a Toyota

A Toyota pénteki bejelentése szerint a japán autógyártó 2,43 millió hibrid autót hív vissza ellenőrzésre, a hibrid-rendszer problémái miatt, ami bizonyos esetekben akár az autók leállásához is vezethet, a visszahívás a 2008 októbere és 2014 novembere között gyártott Prius és Auris modelleket érinti.A társaság által közzétett tájékoztatás alapján a visszahívás hatálya 1,25 millió Japánban értékesített gépjármű mellett kiterjed az Egyesült Államokban eladott 830 000 autóra és az Európában értékesített 290 000 darab gépjárműre is, míg a Toyota szerint a Kínában és Afrikában eladott autók is érintettek a visszahívásban.A Toyota közleménye szerint a visszahívásban érintett járművek esetén a hibrid-rendszerben felmerülő problémák miatt előrforduhat, hogy az autó motorja nem képes átváltani a biztonsági üzemmódra, ez pedig egy lehetséges meghibásodás esetén energiavesztést vagy a motor leállását is okozhatja. A társaság tájékoztatása szerint a Toyotának nincs tudomása Japánban a probléma miatt bekövetkezett balesetről.