Európában kezdődött, Amerikában folytatódott a tőzsdei örömködés

Az irányadó európai részvényindexek eséssel vágtak neki a keddi kereskedésnek, azonban Mario Draghi nyilatkozata fordulatot hozott. Az Európai Központi Bank elnöke arra utalt, hogy az EKB következő monetáris politikai lépése lazítás lesz. Mario Draghi, azt ígérte, hogy a jegybank újra lazíthat a monetáris politikáján, amennyiben az infláció nem emelkedik a 2 százalékos céljuk közelébe, Mario Draghi arról beszélt, hogy akár csökkenthetik a kamatszintet vagy eszközöket is vásárolhatnak. A támogató hangvételű Draghi nyilatkozat után az európai tőzsdék felpattantak, a pozitív hangulat az amerikai részvénypiacokra is átgyűrűzött, a tengerentúli tőzsdéken emelkedéssel indult a hét második napja, a Nasdaq 0,9 százalékos erősödése mellett az S&P500 0,6 százalékkal került feljebb, míg a Dow 0,6 százalékot emelkedett nyitáskor.A piacnyitás után kicsit még tovább emelkedtek a tengerentúli tőzsdék, az EKB-elnökének támogató nyilatkozata mellett a hangulatot Donald Trump Twitter-üzenete is javíthatta, miután az amerikai elnök Twitter-bejegyzése szerint "nagyon jó" telefonbeszélgetést folytatott a kínai elnökkel. A bejegyzésből az is kiderült, hogy Trump a kínai elnökkel kibővített megbeszéléseket folytat majd a japán G20-as csúcson,és a két ország stábjai ennek előkészítését a G20-as csúcs előtt megkezdik majd. Az EKB-elnökének kommentárja és Donald Trump Twitter bejegyzése után enyhülő kereskedelmi háborús feszültség együttesen javította a hangulatot a tengerentúli tőzsdéken, a napi csúcs környékén a Nasdaq 1,8 százalékos erősödése mellett a Dow 1,3 százalékkal került feljebb, míg az S&P500 1,2 százalékot erősödött.A kereskedés második felében a Dow inkább oldalazott, az S&P kissé lejjebb került, ahogy a Nasdaq is. A nap nyertesei főként a tech cégek, a 3M és az Intel árfolyama 3% körül emelkedett, jól teljesített az Apple és a United Technology is. A legnagyobb ugrást a Dow komponensek közül azonban a Boeing produkálta, bizonyára nem függetlenül attól sem, hogy friss ágazati előrejelzése a korábbinál gyorsabb bővülést vetített előre a repülőgépgyártásban.A záráskor a Dow 1,35%-kal, az S&P 0,97%-kal, a Nasdaq 1,45%-kal állt feljebb, mint az előző kereskedési nap végén.