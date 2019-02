Ez fájni fog - Újabb jel, hogy masszívan lassul a kínai gazdaság

1990 óta nem volt példa arra, hogy egy évben visszaessen a kínai autóértékesítés, pont ez történt tavaly, amikor 4,1 százalékkal kevesebb autó adtak el, a teljes járműértékesítés, amiben már a haszonjárművek is benne vannak, 2,8 százalékkal esett. Ráadásul az év vége alakult nagyon gyengén, amikor egymást követték olyan hónapok, amikor bőven 10 százalék feletti volt a visszaesés, novemberben 14, decemberben 13 százalék volt a csökkenés.Most már azt is tudjuk, hogy idén is folytatódik a zuhanás, januárban ugyanis 15,8 százalékkal kevesebb autót adtak el (összesen 2,37 millió darabot), mint egy évvel korábban, ezzel már hét egymást követő hónapban csökkentek az értékesítések. A kínai autógyártók szövetsége (CAAM) szerint év/év alapon februárban is masszívan csökkennek majd az eladások, egyelőre nem látszik javulás a kínai autópiacon. A problémát a kínai gazdaság lassulásán túl az okozza, hogy a kis és közepes méretű kínai városokban csökkent jelentősen az autóvásárlási kedv ezzel együtt pedig az értékesítés.A kínai vezetés igyekszik felpörgetni az autópiacot, és támogatást nyújt a vidéki autóvásárlóknak, és azoknak, akik alternatív hajtású autókat vásárolnak.Szakértők szerint az idei első negyedév a bázishatás miatt is gyenge lesz, hiszen a tavalyi első negyedév nagyon erős volt, az év hátralévő részében azonban fordulat jöhet, az év egészére stagnálás várható 2018-hoz képest.