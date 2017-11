Ez is eljött - Már nem a Facebook a világ legnagyobb közösségi oldala

A kínai Tencent Holdings részvényei 127 százalékot száguldottak idén. Ezzel a mai kereskedést 523 milliárd dolláros piaci kapitalizációval zárta a Tencent, amivel lekörözte a Facebookot és ezzel az első kínai vállalat lett, amelyik be tudott kerülni a világ öt legnagyobb vállalata közé.Már csak az Apple, az Alphabet, a Microsoft és az Amazon előzi meg a kínai internetes vállalatot.A Tencent több mint két évtizedes múltra tekint vissza. A WeChat üzenetküldő alkalmazást üzemelteti, valamint az online játékok piacát vette be. Több mint 1 milliárd felhasználóval rendelkezik az ázsiai piacokra fókuszáló cég, Kína vezető közösségi oldala.De a részvények szárnyalása után az értékeltség is megugrott, jelenleg 50-szeres előretekintő P/E rátán forognak a papírok, míg az elmúlt két évben 30-szoros volt az átlagos érték. A magas értékeltségi szint ellenére az elemzők szeretik, egyelőre senki sem ajánlja eladásra a papírokat.