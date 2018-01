Ez már hihetetlen: gazdagabb egy kriptopénz alapítója, mint Zuckerberg

Kicsit eljátszva a számokkal láthatjuk, hogy a Ripple Labs körülbelül 225 milliárd dollár értékben tulajdonol Ripplet, ami azt jelenti, hogy az egyik alapító, Chris Larsen vagyona meghaladja az 55 milliárd dollárt, ami nagyjából ugyanannyi, mint a Facebook alapító, Mark Zuckerberg vagyona (!).

1989-ben a japán ingatlanbuborék csúcsán a császári palota papíron többet ért, mint egész Kalifornia. Azok a dolgok, amelyeknek nincs értelme, nem tartanak sokáig. Mindig legyünk résen

At one Point in the 1989 Japanese real estate bubble, the Imperial Palace in Japan was said to be worth more than the entire state of California,, things that don't make sense don't last....be careful out there