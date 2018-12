Ez már tényleg háború: és majdnem szedett egy áldozatot is

Letartóztatás a Huaweinél

Majdnem bedőlt a ZTE

A kémbotrány

Hatalmasra nőttek a kínai cégek

Donald Trump amerikai elnök számtalanszor kritizálta Kínát azért, mert szerinte a két ország közötti kereskedelmi feltételek egyenlőtlenek, idén márciusban pedig robbant a bomba, és Trump importvámokat vezetett be egy sor termékre, ezzel gyakorlatilag kereskedelmi háborút robbantva ki. Az acél-és alumínium termékekre kivetett importvámokkal megkezdődött a Kína elleni hadjárat, amit a technológiai és telekommunikációs szektort sújtó vámok követtek.De a vámok kivetése csak az egyik módszer az egyre nagyobbra növekvő kínai távközlési és technológiai cégek elleni fellépésnek. Nemzetbiztonsági okokra hivatkozva például súlyos lépéseket vitt véghez idén az USA. Nem csak a kínai cégek eladásait vetik vissza, de konkrétan a ZTE-t kis híján csődbe sodorták az amerikai szankciók.A Huawei már egy ideje ki van tiltva az amerikai kormányzati hivatalokból, 2012-ben egy kongresszusi döntés nemzetbiztonsági kockázatként azonosította a Huawei távközlési eszközeinek használatát. De novemberben az amerikai kormány továbbment, levelet küldött baráti országok kormányzati szerveinek és telekomcégek vezéreinek, ahol a Huawei eszközeit széles körben használják (mint például Németország, Olaszország és Japán), amiben a kínai technológiai óriási által okozott kiberbiztonsági kockázatokra mutattak rá. Állítólag felmerült az is, hogy az USA fontolóra veszi az érintett szövetséges országok esetében a távközlési fejlesztéssel kapcsolatos pénzügyi támogatások növelését, ha a baráti kormányok ejtik a Huawei eszközeit.A Huawei-ellenesség idáig fajult, hogy december elején az amerikai hatóságok kérésére letartóztatták Kanadában a cég pénzügyi igazgatóját, Meng Van-csóut, a kínai távközlési óriásvállalat alapítójának lányát. A letartóztatás hivatalos indoka az a gyanú lehetett sajtóértesülések szerint, miszerint a cég feltehetően amerikai gyártmányú cikkeket szállított Iránnak és más országoknak, megsértve az amerikai export- és szankciós törvényeket.A ZTE ennél nagyobb bajban volt, tavasszal gyakorlatilag leállította a működését a gyáraiban, amikor az Egyesült Államok úgy döntött, hogy elvágja legfontosabb amerikai beszállítóitól. Az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma áprilisban megtiltotta, hogy az amerikai vállalatok termékeket és szolgáltatásokat (beleértve az Android operációs rendszert) értékesíthessenek a ZTE-nek a következő hét évben. Ez gyakorlatilag ellehetetlenítette a kínai cég működését.Az indok az volt, hogy a ZTE termékeket adott el Iránnak, amikor amerikai szankciók voltak érvényben.A szankciók lényege, hogy az érintett országoknak nem adhatnak el amerikai technológiát vállalatok, ha pedig a kínai ZTE egy olyan telefont ad el Iránnak, ami nagyrészt amerikai alkatrészeket tartalmaz, akkor megsérti az embargót. Ez pedig kellő indokot szolgáltatott arra, hogy az USA elvágja amerikai beszállítóitól a kínai céget.Nagy érvágás volt ez a ZTE-nek, miután az alkatrészek 25-30 százalékát amerikai vállalatoktól rendeli. A beszállítói között volt a Qualcomm, a Broadcom, az Intel és a Texas Instruments is. Persze tudott volna más beszállítókat találni a ZTE, hiszen nem csak amerikai partnerei gyártják a szükséges alkatrészeket, de ha beszállítót kell váltania, akkor újra kell terveznie a termékeit, ami sok fejlesztést igényelne, és valószínűleg sokáig tartana. Végül született megállapodás az Egyesült Államok és a ZTE között és ennek köszönhetően a kínai cég megmenekült. Enélkül valószínűleg nem élte volna túl az eseményeket a cég.A félelmek azért nem teljesen alaptalanok, egy súlyos kémkedési botrány robbant ki idén, amelyben többek között az Apple és az Amazon is érintett volt. A kormányzati forrásoktól értesült Bloomberg szivárogtatta ki, hogy a kínai összeszerelő üzemekben olyan chipek kerülhettek bele szerverekbe, amelyek hardveresen biztosítottak kiskaput a hálózatokhoz. A terv az volt, hogy a támadók vállalati titkokat szerezzenek meg és a nemzetbiztonsági hálózatokhoz férjenek hozzá.A Super Micro Computer kínai üzemében (amely csaknem 30 cég, köztük az Apple számára szerelt össze szervereket) az összeszerelés során egy kis mikrochip került az alaplapokra, ami először az Amazonnak tűnt fel, mivel az eredeti dizájn nem tartalmazta az alkatrészt. A chipek egy kiskaput jelentettek minden hálózathoz, amelybe bekerültek. A hardveres támadások komolyabbak, mint a szoftveresek, nehezebb őket megszüntetni és károsabbak is lehetnek. A kis beültetett alkatrészek alkalmasak voltak arra, hogy az adott eszközt arra utasítsák, hogy kommunikáljon bármelyik másik internetre kötött számítógéppel a világon és át lehetett kódolni vele őket. Az alaplapot irányító területhez volt csatlakoztatva a kémchip, egy olyan szuperchiphez, ami az adminisztrátoroknak adott lehetőséget a szerverekre a távoli bejelentkezésre, így a legérzékenyebb kódokhoz is hozzáférést biztosított. Ennek köszönhetően a támadók meg tudták változtatni, hogy hogyan működjön az adott eszköz. Például hogy utasíthatták arra, hogy ne ellenőrizze a jelszavakat, vagy el lehet lopni vele a titkosítási kulcsokat a biztosított kommunikációhoz. De akár blokkolhatták a biztonsági frissítéseket is.A botrány azért különösen súlyos, mivel Kínában szerelik össze a világ okostelefonjainak 75 százalékát és a személyi számítógépek 90 százalékát. A Supermicro pedig a világ egyik legnagyobb beszállítója a szerver alaplapok, az üvegszálas chip-szerelvények és az adatközpontok "idegsejtjeinek" tartott kondenzátorok piacán.Biztonsági kockázatok és kémkedés ide vagy oda, tény, hogy az amerikaiaknak nagyon szúrhatja a szemét a kínai vállalatok előretörése. Főleg úgy, hogy kimondott cél a kínai kormánynál, hogy a világ vezető technológiai innovátora legyen a jövőben. Ha ebben még nem is, de volumenben már eléggé az élen járnak és a hamarosan meginduló 5G hálózatépítés újabb lehetőségeket tartogat.A Huawei mára a világ második legnagyobb okostelefon-gyártója lett, az értékesítési volumen tekintetében lekörözte az Apple-t (és 2020-ra a világ legnagyobb gyártója akar lenni). Idén átlépheti a bűvös 100 milliárd dolláros határt a cég bevétele. A Lenovo már évek óta a világ legnagyobb PC-gyártója, az olcsó telefonjairól ismert Xiaomi pedig a világ egyik legnagyobb magánkézben lévő vállalata, értékét 50-100 milliárd dollár közé teszik.