Ez már végleges: csődbe ment egy német légitársaság

Idén február 4-én jelentett csődöt egy német légitársaság, a Germania, amelynek vezetői az utolsó pillanatig a vállalat túléléséért küzdöttek, és olyan befektetők kerestek, aki részben vagy egészben megvenné a légitársaságot. A cég eladása azonban nem sikerült, nem volt ugyanis olyan befektető, amelyik a közel 40 repülőgépet és a közel 1700 alkalmazottat, vagy legalább egy részüket átvette volna.A szektorban már régóta ezzel a forgatókönyvvel számoltak, hiszen a Germania mögött nem állt egy olyan nagyvállalat, mint a szintén nehéz helyzetbe jutott Air Berlin mögött az Etihad, és az a tőkeinjekció sem valósult meg, amiről a vállalat tulajdonosa és vezérigazgatója, Karsten Balke korábban beszélt.Ha más vállalatok számára működik is, a légitársaságokon sokszor már nem segít a csődvédelem, hiszen amelyik vállalat csődbe megy, az az esetek többségében elveszíti a repülési jogait, ekkor pedig utasokat már nem szállíthat, ráadásul a égitársaságok fontosabb partnerei is szigorítanak az együttműködésen, előre utalást kérnek, a légifelügyelet pedig a szokásosnál is alaposabban vizsgálja, a gépek szervizelésére van-e megfelelő forrása a bajba jutott légitársaságnak.A Germania helyzetét nehezítette a Boeingek katasztrófája is, a 737 MAX 8-asok lezuhanása miatt hirtelen több légitársaságnak is szüksége lett volna pótlólagos kapacitásokra, a Germania gépeit lízingelő társaság is szívesen kikölcsönözte volna a bajba jutott cég repülőit más társaságoknak, erről az oldalról is nyomás alá került a cég. Egy esetleges felvásárlásra rendkívül kevés idő maradt volna, a potenciális befektetőknek túlságosan kevés volt a rendelkezésre álló két hónap.